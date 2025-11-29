SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Aura Sphere
Dong Yu Lin

Aura Sphere

Dong Yu Lin
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
GinzoNetwork-Trade
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
4 (21.05%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (78.95%)
En iyi işlem:
131.00 USD
En kötü işlem:
-71.20 USD
Brüt kâr:
303.76 USD (2 974 pips)
Brüt zarar:
-671.16 USD (5 992 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (131.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.00 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
7 (36.84%)
Satış işlemleri:
12 (63.16%)
Kâr faktörü:
0.45
Beklenen getiri:
-19.34 USD
Ortalama kâr:
75.94 USD
Ortalama zarar:
-44.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-191.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-191.19 USD (4)
Aylık büyüme:
-7.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
367.40 USD
Maksimum:
367.40 USD (7.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.UScent 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.UScent -367
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.UScent -3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +131.00 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +131.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GinzoNetwork-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Aura Sphere - AI-Powered Gold Trading EA A sophisticated algorithmic trading system that integrates AI with multi-timeframe technical analysis. Specializing in XAUUSD, it combines macro trend analysis with precision entries, featuring intelligent risk management and adaptive position sizing for consistent performance in gold markets.


İnceleme yok
2025.11.29 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 17:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol