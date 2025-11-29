- Büyüme
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
4 (21.05%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (78.95%)
En iyi işlem:
131.00 USD
En kötü işlem:
-71.20 USD
Brüt kâr:
303.76 USD (2 974 pips)
Brüt zarar:
-671.16 USD (5 992 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (131.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.00 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
7 (36.84%)
Satış işlemleri:
12 (63.16%)
Kâr faktörü:
0.45
Beklenen getiri:
-19.34 USD
Ortalama kâr:
75.94 USD
Ortalama zarar:
-44.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-191.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-191.19 USD (4)
Aylık büyüme:
-7.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
367.40 USD
Maksimum:
367.40 USD (7.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.UScent
|-367
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.UScent
|-3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
En iyi işlem: +131.00 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +131.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GinzoNetwork-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Aura Sphere - AI-Powered Gold Trading EA A sophisticated algorithmic trading system that integrates AI with multi-timeframe technical analysis. Specializing in XAUUSD, it combines macro trend analysis with precision entries, featuring intelligent risk management and adaptive position sizing for consistent performance in gold markets.
