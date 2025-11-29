- Прирост
Всего трейдов:
270
Прибыльных трейдов:
101 (37.40%)
Убыточных трейдов:
169 (62.59%)
Лучший трейд:
820.00 USD
Худший трейд:
-783.30 USD
Общая прибыль:
8 403.51 USD (135 408 pips)
Общий убыток:
-9 783.96 USD (149 325 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (3 347.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 347.27 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
45.06%
Макс. загрузка депозита:
13.45%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
94 (34.81%)
Коротких трейдов:
176 (65.19%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-5.11 USD
Средняя прибыль:
83.20 USD
Средний убыток:
-57.89 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-169.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 601.59 USD (7)
Прирост в месяц:
-22.34%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 074.44 USD
Максимальная:
3 074.44 USD (61.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.49% (3 074.44 USD)
По эквити:
42.20% (1 468.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|270
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.UScent
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.UScent
|-14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GinzoNetwork-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Aura Sphere - AI-Powered Gold Trading EA A sophisticated algorithmic trading system that integrates AI with multi-timeframe technical analysis. Specializing in XAUUSD, it combines macro trend analysis with precision entries, featuring intelligent risk management and adaptive position sizing for consistent performance in gold markets.
