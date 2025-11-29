СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Aura Sphere
Dong Yu Lin

Aura Sphere

Dong Yu Lin
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -28%
GinzoNetwork-Trade
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
270
Прибыльных трейдов:
101 (37.40%)
Убыточных трейдов:
169 (62.59%)
Лучший трейд:
820.00 USD
Худший трейд:
-783.30 USD
Общая прибыль:
8 403.51 USD (135 408 pips)
Общий убыток:
-9 783.96 USD (149 325 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (3 347.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 347.27 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
45.06%
Макс. загрузка депозита:
13.45%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
94 (34.81%)
Коротких трейдов:
176 (65.19%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-5.11 USD
Средняя прибыль:
83.20 USD
Средний убыток:
-57.89 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-169.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 601.59 USD (7)
Прирост в месяц:
-22.34%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 074.44 USD
Максимальная:
3 074.44 USD (61.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.49% (3 074.44 USD)
По эквити:
42.20% (1 468.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.UScent 270
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.UScent -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.UScent -14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +820.00 USD
Худший трейд: -783 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +3 347.27 USD
Макс. убыток в серии: -169.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GinzoNetwork-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Aura Sphere - AI-Powered Gold Trading EA A sophisticated algorithmic trading system that integrates AI with multi-timeframe technical analysis. Specializing in XAUUSD, it combines macro trend analysis with precision entries, featuring intelligent risk management and adaptive position sizing for consistent performance in gold markets.


Нет отзывов
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 00:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 02:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 06:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 17:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aura Sphere
30 USD в месяц
-28%
0
0
USD
3.6K
USD
5
95%
270
37%
45%
0.85
-5.11
USD
61%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.