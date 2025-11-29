- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
4 (21.05%)
Loss Trade:
15 (78.95%)
Best Trade:
131.00 USD
Worst Trade:
-71.20 USD
Profitto lordo:
303.76 USD (2 974 pips)
Perdita lorda:
-671.16 USD (5 992 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (131.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
7 (36.84%)
Short Trade:
12 (63.16%)
Fattore di profitto:
0.45
Profitto previsto:
-19.34 USD
Profitto medio:
75.94 USD
Perdita media:
-44.74 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-191.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-191.19 USD (4)
Crescita mensile:
-7.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
367.40 USD
Massimale:
367.40 USD (7.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.UScent
|-367
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.UScent
|-3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +131.00 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +131.00 USD
Massima perdita consecutiva: -191.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GinzoNetwork-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Aura Sphere - AI-Powered Gold Trading EA A sophisticated algorithmic trading system that integrates AI with multi-timeframe technical analysis. Specializing in XAUUSD, it combines macro trend analysis with precision entries, featuring intelligent risk management and adaptive position sizing for consistent performance in gold markets.
