Dong Yu Lin

Aura Sphere

Dong Yu Lin
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -24%
GinzoNetwork-Trade
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
272
Negociações com lucro:
102 (37.50%)
Negociações com perda:
170 (62.50%)
Melhor negociação:
820.00 USD
Pior negociação:
-783.30 USD
Lucro bruto:
8 626.11 USD (137 634 pips)
Perda bruta:
-9 832.16 USD (149 806 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (3 347.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 347.27 USD (17)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
45.06%
Depósito máximo carregado:
13.45%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.39
Negociações longas:
94 (34.56%)
Negociações curtas:
178 (65.44%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-4.43 USD
Lucro médio:
84.57 USD
Perda média:
-57.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-169.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 601.59 USD (7)
Crescimento mensal:
-18.60%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 074.44 USD
Máximo:
3 074.44 USD (61.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.49% (3 074.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.20% (1 468.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.UScent 272
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.UScent -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.UScent -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +820.00 USD
Pior negociação: -783 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +3 347.27 USD
Máxima perda consecutiva: -169.77 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GinzoNetwork-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Aura Sphere - AI-Powered Gold Trading EA A sophisticated algorithmic trading system that integrates AI with multi-timeframe technical analysis. Specializing in XAUUSD, it combines macro trend analysis with precision entries, featuring intelligent risk management and adaptive position sizing for consistent performance in gold markets.


Sem comentários
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 00:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 02:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 06:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 17:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Aura Sphere
30 USD por mês
-24%
0
0
USD
3.8K
USD
5
95%
272
37%
45%
0.87
-4.43
USD
61%
1:500
