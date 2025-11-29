- Crescimento
Negociações:
272
Negociações com lucro:
102 (37.50%)
Negociações com perda:
170 (62.50%)
Melhor negociação:
820.00 USD
Pior negociação:
-783.30 USD
Lucro bruto:
8 626.11 USD (137 634 pips)
Perda bruta:
-9 832.16 USD (149 806 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (3 347.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 347.27 USD (17)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
45.06%
Depósito máximo carregado:
13.45%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.39
Negociações longas:
94 (34.56%)
Negociações curtas:
178 (65.44%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-4.43 USD
Lucro médio:
84.57 USD
Perda média:
-57.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-169.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 601.59 USD (7)
Crescimento mensal:
-18.60%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 074.44 USD
Máximo:
3 074.44 USD (61.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
61.49% (3 074.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.20% (1 468.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|272
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.UScent
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.UScent
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GinzoNetwork-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Aura Sphere - AI-Powered Gold Trading EA A sophisticated algorithmic trading system that integrates AI with multi-timeframe technical analysis. Specializing in XAUUSD, it combines macro trend analysis with precision entries, featuring intelligent risk management and adaptive position sizing for consistent performance in gold markets.
