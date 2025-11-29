- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
274
利益トレード:
102 (37.22%)
損失トレード:
172 (62.77%)
ベストトレード:
820.00 USD
最悪のトレード:
-783.30 USD
総利益:
8 626.11 USD (137 634 pips)
総損失:
-9 975.56 USD (151 239 pips)
最大連続の勝ち:
17 (3 347.27 USD)
最大連続利益:
3 347.27 USD (17)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
45.06%
最大入金額:
13.45%
最近のトレード:
38 分前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.44
長いトレード:
94 (34.31%)
短いトレード:
180 (65.69%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-4.93 USD
平均利益:
84.57 USD
平均損失:
-58.00 USD
最大連続の負け:
10 (-169.77 USD)
最大連続損失:
-1 601.59 USD (7)
月間成長:
-21.68%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 074.44 USD
最大の:
3 074.44 USD (61.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
61.49% (3 074.44 USD)
エクイティによる:
42.20% (1 468.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|274
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.UScent
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.UScent
|-14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +820.00 USD
最悪のトレード: -783 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +3 347.27 USD
最大連続損失: -169.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GinzoNetwork-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Aura Sphere - AI-Powered Gold Trading EA A sophisticated algorithmic trading system that integrates AI with multi-timeframe technical analysis. Specializing in XAUUSD, it combines macro trend analysis with precision entries, featuring intelligent risk management and adaptive position sizing for consistent performance in gold markets.
