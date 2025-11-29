シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Aura Sphere
Dong Yu Lin

Aura Sphere

Dong Yu Lin
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -27%
GinzoNetwork-Trade
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
274
利益トレード:
102 (37.22%)
損失トレード:
172 (62.77%)
ベストトレード:
820.00 USD
最悪のトレード:
-783.30 USD
総利益:
8 626.11 USD (137 634 pips)
総損失:
-9 975.56 USD (151 239 pips)
最大連続の勝ち:
17 (3 347.27 USD)
最大連続利益:
3 347.27 USD (17)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
45.06%
最大入金額:
13.45%
最近のトレード:
38 分前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.44
長いトレード:
94 (34.31%)
短いトレード:
180 (65.69%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-4.93 USD
平均利益:
84.57 USD
平均損失:
-58.00 USD
最大連続の負け:
10 (-169.77 USD)
最大連続損失:
-1 601.59 USD (7)
月間成長:
-21.68%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 074.44 USD
最大の:
3 074.44 USD (61.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
61.49% (3 074.44 USD)
エクイティによる:
42.20% (1 468.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.UScent 274
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.UScent -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.UScent -14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +820.00 USD
最悪のトレード: -783 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +3 347.27 USD
最大連続損失: -169.77 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GinzoNetwork-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Aura Sphere - AI-Powered Gold Trading EA A sophisticated algorithmic trading system that integrates AI with multi-timeframe technical analysis. Specializing in XAUUSD, it combines macro trend analysis with precision entries, featuring intelligent risk management and adaptive position sizing for consistent performance in gold markets.


レビューなし
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 00:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 02:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 06:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 17:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Aura Sphere
30 USD/月
-27%
0
0
USD
3.7K
USD
5
95%
274
37%
45%
0.86
-4.93
USD
61%
1:500
コピー

