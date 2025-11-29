SeñalesSecciones
Dong Yu Lin

Aura Sphere

Dong Yu Lin
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -27%
GinzoNetwork-Trade
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
269
Transacciones Rentables:
101 (37.54%)
Transacciones Irrentables:
168 (62.45%)
Mejor transacción:
820.00 USD
Peor transacción:
-783.30 USD
Beneficio Bruto:
8 403.51 USD (135 408 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 740.29 USD (148 882 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (3 347.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 347.27 USD (17)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
45.06%
Carga máxima del depósito:
13.45%
Último trade:
43 minutos
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.43
Transacciones Largas:
94 (34.94%)
Transacciones Cortas:
175 (65.06%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-4.97 USD
Beneficio medio:
83.20 USD
Pérdidas medias:
-57.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-169.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 601.59 USD (7)
Crecimiento al mes:
-21.40%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 074.44 USD
Máxima:
3 074.44 USD (61.49%)
Reducción relativa:
De balance:
61.49% (3 074.44 USD)
De fondos:
42.20% (1 468.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.UScent 269
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.UScent -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.UScent -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +820.00 USD
Peor transacción: -783 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +3 347.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -169.77 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GinzoNetwork-Trade" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Aura Sphere - AI-Powered Gold Trading EA A sophisticated algorithmic trading system that integrates AI with multi-timeframe technical analysis. Specializing in XAUUSD, it combines macro trend analysis with precision entries, featuring intelligent risk management and adaptive position sizing for consistent performance in gold markets.


No hay comentarios
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 00:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 02:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.19 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 06:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 17:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Aura Sphere
30 USD al mes
-27%
0
0
USD
3.7K
USD
5
95%
269
37%
45%
0.86
-4.97
USD
61%
1:500
