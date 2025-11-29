- 成长
交易:
267
盈利交易:
101 (37.82%)
亏损交易:
166 (62.17%)
最好交易:
820.00 USD
最差交易:
-783.30 USD
毛利:
8 403.51 USD (135 408 pips)
毛利亏损:
-9 568.19 USD (147 162 pips)
最大连续赢利:
17 (3 347.27 USD)
最大连续盈利:
3 347.27 USD (17)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
45.06%
最大入金加载:
13.45%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.38
长期交易:
93 (34.83%)
短期交易:
174 (65.17%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-4.36 USD
平均利润:
83.20 USD
平均损失:
-57.64 USD
最大连续失误:
10 (-169.77 USD)
最大连续亏损:
-1 601.59 USD (7)
每月增长:
-17.71%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
3 074.44 USD
最大值:
3 074.44 USD (61.49%)
相对跌幅:
结余:
61.49% (3 074.44 USD)
净值:
42.20% (1 468.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|267
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.UScent
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.UScent
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
最好交易: +820.00 USD
最差交易: -783 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +3 347.27 USD
最大连续亏损: -169.77 USD
Aura Sphere 是一款革命性的智能交易系统，深度融合AI智能与多时间框架技术分析，专为XAUUSD（黄金兑美元）市场量身定制。通过宏观趋势分析与精准入场时机的完美结合，实现智能化、系统化的黄金交易自动化。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-23%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
5
95%
267
37%
45%
0.87
-4.36
USD
USD
61%
1:500