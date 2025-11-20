- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
52 (48.59%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (51.40%)
En iyi işlem:
13.09 USD
En kötü işlem:
-5.97 USD
Brüt kâr:
227.21 USD (31 121 pips)
Brüt zarar:
-123.18 USD (16 912 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (52.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.53 USD (9)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.76%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
3.98
Alış işlemleri:
76 (71.03%)
Satış işlemleri:
31 (28.97%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
4.37 USD
Ortalama zarar:
-2.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-21.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.87 USD (11)
Aylık büyüme:
10.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.40 USD
Maksimum:
26.12 USD (2.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.36% (3.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|19
|GBPNZD
|19
|GBPCAD
|13
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|8
|CHFJPY
|6
|USDJPY
|6
|USDCHF
|5
|EURGBP
|4
|AUDNZD
|4
|EURNZD
|4
|CADCHF
|3
|EURCHF
|2
|EURAUD
|2
|GBPJPY
|1
|USDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|29
|GBPNZD
|8
|GBPCAD
|17
|EURUSD
|14
|GBPUSD
|-14
|CHFJPY
|21
|USDJPY
|28
|USDCHF
|28
|EURGBP
|-12
|AUDNZD
|0
|EURNZD
|-15
|CADCHF
|8
|EURCHF
|6
|EURAUD
|-5
|GBPJPY
|-2
|USDCAD
|-4
|NZDJPY
|-3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|4.7K
|GBPNZD
|1.8K
|GBPCAD
|2.4K
|EURUSD
|1.4K
|GBPUSD
|-1.3K
|CHFJPY
|3.3K
|USDJPY
|4.2K
|USDCHF
|2.2K
|EURGBP
|-912
|AUDNZD
|-48
|EURNZD
|-2.7K
|CADCHF
|674
|EURCHF
|475
|EURAUD
|-717
|GBPJPY
|-307
|USDCAD
|-504
|NZDJPY
|-466
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.09 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +52.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 4
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 6
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.14 × 14
|
ICMarkets-Live07
|0.29 × 175
|
ICMarkets-Live10
|0.35 × 26
|
EGlobal-Cent5
|0.38 × 78
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
OrtegaCapital-Server
|0.46 × 474
|
RoboForex-ECN-2
|0.50 × 126
|
CFHMarkets-Live1
|0.51 × 138
|
TickmillUK-Live03
|0.56 × 62
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.60 × 43
|
Monex-Server2
|0.63 × 49
|
ICMarkets-Live09
|0.64 × 171
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
|
Pepperstone-Edge09
|0.69 × 13
|
ICMarkets-Live06
|0.71 × 342
|
AxiTrader-US07-Live
|0.71 × 187
