HITESH ARORA

Eternal Soul

HITESH ARORA
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
52 (48.59%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (51.40%)
En iyi işlem:
13.09 USD
En kötü işlem:
-5.97 USD
Brüt kâr:
227.21 USD (31 121 pips)
Brüt zarar:
-123.18 USD (16 912 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (52.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.53 USD (9)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.76%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
3.98
Alış işlemleri:
76 (71.03%)
Satış işlemleri:
31 (28.97%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
4.37 USD
Ortalama zarar:
-2.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-21.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.87 USD (11)
Aylık büyüme:
10.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.40 USD
Maksimum:
26.12 USD (2.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.36% (3.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 19
GBPNZD 19
GBPCAD 13
EURUSD 9
GBPUSD 8
CHFJPY 6
USDJPY 6
USDCHF 5
EURGBP 4
AUDNZD 4
EURNZD 4
CADCHF 3
EURCHF 2
EURAUD 2
GBPJPY 1
USDCAD 1
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 29
GBPNZD 8
GBPCAD 17
EURUSD 14
GBPUSD -14
CHFJPY 21
USDJPY 28
USDCHF 28
EURGBP -12
AUDNZD 0
EURNZD -15
CADCHF 8
EURCHF 6
EURAUD -5
GBPJPY -2
USDCAD -4
NZDJPY -3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 4.7K
GBPNZD 1.8K
GBPCAD 2.4K
EURUSD 1.4K
GBPUSD -1.3K
CHFJPY 3.3K
USDJPY 4.2K
USDCHF 2.2K
EURGBP -912
AUDNZD -48
EURNZD -2.7K
CADCHF 674
EURCHF 475
EURAUD -717
GBPJPY -307
USDCAD -504
NZDJPY -466
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.09 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +52.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 4
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 6
TradersWay-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.14 × 14
ICMarkets-Live07
0.29 × 175
ICMarkets-Live10
0.35 × 26
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
OrtegaCapital-Server
0.46 × 474
RoboForex-ECN-2
0.50 × 126
CFHMarkets-Live1
0.51 × 138
TickmillUK-Live03
0.56 × 62
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.60 × 43
Monex-Server2
0.63 × 49
ICMarkets-Live09
0.64 × 171
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
Pepperstone-Edge09
0.69 × 13
ICMarkets-Live06
0.71 × 342
AxiTrader-US07-Live
0.71 × 187
194 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.20 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
