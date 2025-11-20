SignauxSections
HITESH ARORA

Eternal Soul

HITESH ARORA
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
107
Bénéfice trades:
52 (48.59%)
Perte trades:
55 (51.40%)
Meilleure transaction:
13.09 USD
Pire transaction:
-5.97 USD
Bénéfice brut:
227.21 USD (31 121 pips)
Perte brute:
-123.18 USD (16 912 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (52.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
52.53 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.78%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
3.98
Longs trades:
76 (71.03%)
Courts trades:
31 (28.97%)
Facteur de profit:
1.84
Rendement attendu:
0.97 USD
Bénéfice moyen:
4.37 USD
Perte moyenne:
-2.24 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-21.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-21.87 USD (11)
Croissance mensuelle:
10.40%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.40 USD
Maximal:
26.12 USD (2.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.55% (6.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 19
GBPNZD 19
GBPCAD 13
EURUSD 9
GBPUSD 8
CHFJPY 6
USDJPY 6
USDCHF 5
EURGBP 4
AUDNZD 4
EURNZD 4
CADCHF 3
EURCHF 2
EURAUD 2
GBPJPY 1
USDCAD 1
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 29
GBPNZD 8
GBPCAD 17
EURUSD 14
GBPUSD -14
CHFJPY 21
USDJPY 28
USDCHF 28
EURGBP -12
AUDNZD 0
EURNZD -15
CADCHF 8
EURCHF 6
EURAUD -5
GBPJPY -2
USDCAD -4
NZDJPY -3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 4.7K
GBPNZD 1.8K
GBPCAD 2.4K
EURUSD 1.4K
GBPUSD -1.3K
CHFJPY 3.3K
USDJPY 4.2K
USDCHF 2.2K
EURGBP -912
AUDNZD -48
EURNZD -2.7K
CADCHF 674
EURCHF 475
EURAUD -717
GBPJPY -307
USDCAD -504
NZDJPY -466
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.09 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +52.53 USD
Perte consécutive maximale: -21.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 4
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 6
TradersWay-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.14 × 14
ICMarkets-Live07
0.29 × 175
ICMarkets-Live10
0.35 × 26
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
OrtegaCapital-Server
0.46 × 474
RoboForex-ECN-2
0.50 × 126
CFHMarkets-Live1
0.51 × 138
TickmillUK-Live03
0.56 × 62
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.60 × 43
Monex-Server2
0.63 × 49
ICMarkets-Live09
0.64 × 171
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
Pepperstone-Edge09
0.69 × 13
ICMarkets-Live06
0.71 × 342
AxiTrader-US07-Live
0.71 × 187
194 plus...
Aucun avis
2025.11.20 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Eternal Soul
30 USD par mois
0%
0
0
USD
1.1K
USD
3
100%
107
48%
100%
1.84
0.97
USD
1%
1:200
