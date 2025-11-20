SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Eternal Soul
HITESH ARORA

Eternal Soul

HITESH ARORA
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
52 (48.59%)
Loss Trade:
55 (51.40%)
Best Trade:
13.09 USD
Worst Trade:
-5.97 USD
Profitto lordo:
227.21 USD (31 121 pips)
Perdita lorda:
-123.18 USD (16 912 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (52.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.53 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.78%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
3.98
Long Trade:
76 (71.03%)
Short Trade:
31 (28.97%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
4.37 USD
Perdita media:
-2.24 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-21.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.87 USD (11)
Crescita mensile:
10.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.40 USD
Massimale:
26.12 USD (2.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.55% (6.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 19
GBPNZD 19
GBPCAD 13
EURUSD 9
GBPUSD 8
CHFJPY 6
USDJPY 6
USDCHF 5
EURGBP 4
AUDNZD 4
EURNZD 4
CADCHF 3
EURCHF 2
EURAUD 2
GBPJPY 1
USDCAD 1
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 29
GBPNZD 8
GBPCAD 17
EURUSD 14
GBPUSD -14
CHFJPY 21
USDJPY 28
USDCHF 28
EURGBP -12
AUDNZD 0
EURNZD -15
CADCHF 8
EURCHF 6
EURAUD -5
GBPJPY -2
USDCAD -4
NZDJPY -3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 4.7K
GBPNZD 1.8K
GBPCAD 2.4K
EURUSD 1.4K
GBPUSD -1.3K
CHFJPY 3.3K
USDJPY 4.2K
USDCHF 2.2K
EURGBP -912
AUDNZD -48
EURNZD -2.7K
CADCHF 674
EURCHF 475
EURAUD -717
GBPJPY -307
USDCAD -504
NZDJPY -466
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.09 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +52.53 USD
Massima perdita consecutiva: -21.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 4
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 6
TradersWay-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.14 × 14
ICMarkets-Live07
0.29 × 175
ICMarkets-Live10
0.35 × 26
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
OrtegaCapital-Server
0.46 × 474
RoboForex-ECN-2
0.50 × 126
CFHMarkets-Live1
0.51 × 138
TickmillUK-Live03
0.56 × 62
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.60 × 43
Monex-Server2
0.63 × 49
ICMarkets-Live09
0.64 × 171
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
Pepperstone-Edge09
0.69 × 13
ICMarkets-Live06
0.71 × 342
AxiTrader-US07-Live
0.71 × 187
194 più
Non ci sono recensioni
2025.11.20 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.