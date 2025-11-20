- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
52 (48.59%)
Loss Trade:
55 (51.40%)
Best Trade:
13.09 USD
Worst Trade:
-5.97 USD
Profitto lordo:
227.21 USD (31 121 pips)
Perdita lorda:
-123.18 USD (16 912 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (52.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.53 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.78%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
3.98
Long Trade:
76 (71.03%)
Short Trade:
31 (28.97%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
4.37 USD
Perdita media:
-2.24 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-21.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.87 USD (11)
Crescita mensile:
10.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.40 USD
Massimale:
26.12 USD (2.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.55% (6.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|19
|GBPNZD
|19
|GBPCAD
|13
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|8
|CHFJPY
|6
|USDJPY
|6
|USDCHF
|5
|EURGBP
|4
|AUDNZD
|4
|EURNZD
|4
|CADCHF
|3
|EURCHF
|2
|EURAUD
|2
|GBPJPY
|1
|USDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|29
|GBPNZD
|8
|GBPCAD
|17
|EURUSD
|14
|GBPUSD
|-14
|CHFJPY
|21
|USDJPY
|28
|USDCHF
|28
|EURGBP
|-12
|AUDNZD
|0
|EURNZD
|-15
|CADCHF
|8
|EURCHF
|6
|EURAUD
|-5
|GBPJPY
|-2
|USDCAD
|-4
|NZDJPY
|-3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|4.7K
|GBPNZD
|1.8K
|GBPCAD
|2.4K
|EURUSD
|1.4K
|GBPUSD
|-1.3K
|CHFJPY
|3.3K
|USDJPY
|4.2K
|USDCHF
|2.2K
|EURGBP
|-912
|AUDNZD
|-48
|EURNZD
|-2.7K
|CADCHF
|674
|EURCHF
|475
|EURAUD
|-717
|GBPJPY
|-307
|USDCAD
|-504
|NZDJPY
|-466
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.09 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +52.53 USD
Massima perdita consecutiva: -21.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 4
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 6
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.14 × 14
|
ICMarkets-Live07
|0.29 × 175
|
ICMarkets-Live10
|0.35 × 26
|
EGlobal-Cent5
|0.38 × 78
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
OrtegaCapital-Server
|0.46 × 474
|
RoboForex-ECN-2
|0.50 × 126
|
CFHMarkets-Live1
|0.51 × 138
|
TickmillUK-Live03
|0.56 × 62
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.60 × 43
|
Monex-Server2
|0.63 × 49
|
ICMarkets-Live09
|0.64 × 171
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
|
Pepperstone-Edge09
|0.69 × 13
|
ICMarkets-Live06
|0.71 × 342
|
AxiTrader-US07-Live
|0.71 × 187
