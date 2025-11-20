СигналыРазделы
HITESH ARORA

Eternal Soul

HITESH ARORA
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 11%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
80 (47.05%)
Убыточных трейдов:
90 (52.94%)
Лучший трейд:
13.09 USD
Худший трейд:
-6.27 USD
Общая прибыль:
300.05 USD (42 353 pips)
Общий убыток:
-188.96 USD (25 403 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (52.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.53 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
65.67%
Макс. загрузка депозита:
69.39%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
3.97
Длинных трейдов:
106 (62.35%)
Коротких трейдов:
64 (37.65%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
0.65 USD
Средняя прибыль:
3.75 USD
Средний убыток:
-2.10 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-27.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.95 USD (12)
Прирост в месяц:
6.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.40 USD
Максимальная:
27.95 USD (2.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.79% (27.95 USD)
По эквити:
0.90% (9.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 39
GBPAUD 30
GBPCAD 14
CHFJPY 12
EURUSD 11
GBPUSD 11
EURCHF 9
USDJPY 7
EURGBP 6
EURNZD 6
AUDNZD 5
USDCHF 5
CADCHF 3
GBPJPY 2
USDCAD 2
EURAUD 2
NZDJPY 2
EURJPY 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
NZDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 48
GBPAUD 26
GBPCAD 16
CHFJPY 13
EURUSD 17
GBPUSD -18
EURCHF 15
USDJPY 25
EURGBP -12
EURNZD -19
AUDNZD -3
USDCHF 28
CADCHF 8
GBPJPY -5
USDCAD -5
EURAUD -5
NZDJPY -6
EURJPY -3
GBPCHF -6
NZDUSD -3
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 9K
GBPAUD 4.4K
GBPCAD 2.4K
CHFJPY 2.1K
EURUSD 1.7K
GBPUSD -1.7K
EURCHF 1.5K
USDJPY 3.7K
EURGBP -915
EURNZD -3.2K
AUDNZD -542
USDCHF 2.2K
CADCHF 674
GBPJPY -761
USDCAD -730
EURAUD -717
NZDJPY -927
EURJPY -454
GBPCHF -465
NZDUSD -275
NZDCHF 62
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.09 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +52.53 USD
Макс. убыток в серии: -27.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 5
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 8
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 7
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.13 × 16
ICMarkets-Live07
0.30 × 186
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
ICMarkets-Live10
0.44 × 27
OrtegaCapital-Server
0.46 × 474
RoboForex-ECN-2
0.50 × 126
CFHMarkets-Live1
0.53 × 150
Pepperstone-Edge09
0.53 × 17
TickmillUK-Live03
0.56 × 63
ICMarkets-Live09
0.58 × 192
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.60 × 43
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 16
Monex-Server2
0.63 × 49
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
ICMarkets-Live06
0.69 × 407
Eternal Soul is a disciplined, momentum-aligned trading approach designed to capture clean directional moves while maintaining tight risk control.
The strategy follows a profit-only scaling model — positions are added only when the market moves in favour, never into drawdown.
Losses are cut early, and total risk on the account is kept extremely controlled.

Core Principles

 No adding into loss: Every new position is opened only when the previous entry is already in profit.
 Early risk removal: Losing positions are closed quickly, keeping maximum account floating drawdown within 1–2%.
 Reverse-grid in profit: Positions scale in the direction of strength, allowing the system to compound winners.


For fund management or queries: WhatsApp us at +91 7760622266

Нет отзывов
2025.12.24 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 21:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Eternal Soul
35 USD в месяц
11%
0
0
USD
1K
USD
7
100%
170
47%
66%
1.58
0.65
USD
3%
1:200
