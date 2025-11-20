- Büyüme
İşlemler:
117
Kârla kapanan işlemler:
51 (43.58%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (56.41%)
En iyi işlem:
131.82 USD
En kötü işlem:
-76.28 USD
Brüt kâr:
1 123.49 USD (112 774 pips)
Brüt zarar:
-672.96 USD (67 010 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (244.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
244.00 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.71
Alış işlemleri:
107 (91.45%)
Satış işlemleri:
10 (8.55%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
3.85 USD
Ortalama kâr:
22.03 USD
Ortalama zarar:
-10.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-53.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.77 USD (7)
Aylık büyüme:
9.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
102.01 USD
Maksimum:
262.73 USD (29.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
