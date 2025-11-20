- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
151
Negociações com lucro:
62 (41.05%)
Negociações com perda:
89 (58.94%)
Melhor negociação:
138.71 USD
Pior negociação:
-76.28 USD
Lucro bruto:
1 441.96 USD (144 830 pips)
Perda bruta:
-953.78 USD (94 985 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (244.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
268.44 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
29.39%
Depósito máximo carregado:
3.81%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
1.86
Negociações longas:
141 (93.38%)
Negociações curtas:
10 (6.62%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
3.23 USD
Lucro médio:
23.26 USD
Perda média:
-10.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-53.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-107.00 USD (6)
Crescimento mensal:
16.54%
Previsão anual:
200.64%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
102.01 USD
Máximo:
262.73 USD (29.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.22% (262.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.29% (47.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|488
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +138.71 USD
Pior negociação: -76 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +244.00 USD
Máxima perda consecutiva: -53.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WeTrade-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
399 USD por mês
86%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
15
0%
151
41%
29%
1.51
3.23
USD
USD
27%
1:500