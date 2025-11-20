- Прирост
Всего трейдов:
151
Прибыльных трейдов:
62 (41.05%)
Убыточных трейдов:
89 (58.94%)
Лучший трейд:
138.71 USD
Худший трейд:
-76.28 USD
Общая прибыль:
1 441.96 USD (144 830 pips)
Общий убыток:
-953.78 USD (94 985 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (244.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
268.44 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
32.00%
Макс. загрузка депозита:
3.81%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
1.86
Длинных трейдов:
141 (93.38%)
Коротких трейдов:
10 (6.62%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
3.23 USD
Средняя прибыль:
23.26 USD
Средний убыток:
-10.72 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-53.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.00 USD (6)
Прирост в месяц:
15.82%
Годовой прогноз:
191.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
102.01 USD
Максимальная:
262.73 USD (29.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.22% (262.73 USD)
По эквити:
5.29% (47.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|488
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeTrade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
