Rui Li

PA WT

Rui Li
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 86%
WeTrade-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
151
Прибыльных трейдов:
62 (41.05%)
Убыточных трейдов:
89 (58.94%)
Лучший трейд:
138.71 USD
Худший трейд:
-76.28 USD
Общая прибыль:
1 441.96 USD (144 830 pips)
Общий убыток:
-953.78 USD (94 985 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (244.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
268.44 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
32.00%
Макс. загрузка депозита:
3.81%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
1.86
Длинных трейдов:
141 (93.38%)
Коротких трейдов:
10 (6.62%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
3.23 USD
Средняя прибыль:
23.26 USD
Средний убыток:
-10.72 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-53.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.00 USD (6)
Прирост в месяц:
15.82%
Годовой прогноз:
191.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
102.01 USD
Максимальная:
262.73 USD (29.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.22% (262.73 USD)
По эквити:
5.29% (47.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 151
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 488
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 50K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +138.71 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +244.00 USD
Макс. убыток в серии: -53.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeTrade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

2025.11.20 11:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.86% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 05:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 02:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
