Trade:
117
Profit Trade:
51 (43.58%)
Loss Trade:
66 (56.41%)
Best Trade:
131.82 USD
Worst Trade:
-76.28 USD
Profitto lordo:
1 123.49 USD (112 774 pips)
Perdita lorda:
-672.96 USD (67 010 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (244.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
244.00 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
107 (91.45%)
Short Trade:
10 (8.55%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
3.85 USD
Profitto medio:
22.03 USD
Perdita media:
-10.20 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-53.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.77 USD (7)
Crescita mensile:
9.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.01 USD
Massimale:
262.73 USD (29.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|451
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +131.82 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +244.00 USD
Massima perdita consecutiva: -53.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeTrade-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
