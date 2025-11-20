- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
151
利益トレード:
62 (41.05%)
損失トレード:
89 (58.94%)
ベストトレード:
138.71 USD
最悪のトレード:
-76.28 USD
総利益:
1 441.96 USD (144 830 pips)
総損失:
-953.78 USD (94 985 pips)
最大連続の勝ち:
4 (244.00 USD)
最大連続利益:
268.44 USD (3)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
29.39%
最大入金額:
3.81%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
1.86
長いトレード:
141 (93.38%)
短いトレード:
10 (6.62%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
3.23 USD
平均利益:
23.26 USD
平均損失:
-10.72 USD
最大連続の負け:
9 (-53.31 USD)
最大連続損失:
-107.00 USD (6)
月間成長:
16.54%
年間予想:
200.64%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
102.01 USD
最大の:
262.73 USD (29.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.22% (262.73 USD)
エクイティによる:
5.29% (47.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|488
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WeTrade-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
