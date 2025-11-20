- 자본
- 축소
트레이드:
153
이익 거래:
63 (41.17%)
손실 거래:
90 (58.82%)
최고의 거래:
138.71 USD
최악의 거래:
-76.28 USD
총 수익:
1 448.22 USD (145 456 pips)
총 손실:
-954.91 USD (95 066 pips)
연속 최대 이익:
4 (244.00 USD)
연속 최대 이익:
268.44 USD (3)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
25.64%
최대 입금량:
3.81%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
1.88
롱(주식매수):
143 (93.46%)
숏(주식차입매도):
10 (6.54%)
수익 요인:
1.52
기대수익:
3.22 USD
평균 이익:
22.99 USD
평균 손실:
-10.61 USD
연속 최대 손실:
9 (-53.31 USD)
연속 최대 손실:
-107.00 USD (6)
월별 성장률:
22.87%
연간 예측:
275.36%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
102.01 USD
최대한의:
262.73 USD (29.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.22% (262.73 USD)
자본금별:
5.29% (47.24 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|153
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|493
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +138.71 USD
최악의 거래: -76 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +244.00 USD
연속 최대 손실: -53.31 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "WeTrade-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 399 USD
87%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
17
0%
153
41%
26%
1.51
3.22
USD
USD
27%
1:500