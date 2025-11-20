- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
151
盈利交易:
62 (41.05%)
亏损交易:
89 (58.94%)
最好交易:
138.71 USD
最差交易:
-76.28 USD
毛利:
1 441.96 USD (144 830 pips)
毛利亏损:
-953.78 USD (94 985 pips)
最大连续赢利:
4 (244.00 USD)
最大连续盈利:
268.44 USD (3)
夏普比率:
0.12
交易活动:
32.00%
最大入金加载:
3.81%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
9 小时
采收率:
1.86
长期交易:
141 (93.38%)
短期交易:
10 (6.62%)
利润因子:
1.51
预期回报:
3.23 USD
平均利润:
23.26 USD
平均损失:
-10.72 USD
最大连续失误:
9 (-53.31 USD)
最大连续亏损:
-107.00 USD (6)
每月增长:
15.82%
年度预测:
191.90%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
102.01 USD
最大值:
262.73 USD (29.39%)
相对跌幅:
结余:
27.22% (262.73 USD)
净值:
5.29% (47.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|488
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|50K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +138.71 USD
最差交易: -76 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +244.00 USD
最大连续亏损: -53.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WeTrade-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月399 USD
86%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
15
0%
151
41%
32%
1.51
3.23
USD
USD
27%
1:500