SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Darvinex Onnu
Moncy Kuriakose

Darvinex Onnu

Moncy Kuriakose
0 inceleme
Güvenilirlik
71 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 44%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 124
Kârla kapanan işlemler:
6 451 (63.71%)
Zararla kapanan işlemler:
3 673 (36.28%)
En iyi işlem:
1 237.61 USD
En kötü işlem:
-1 567.56 USD
Brüt kâr:
325 028.17 USD (4 107 104 pips)
Brüt zarar:
-281 196.85 USD (3 235 128 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
103 (2 186.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 228.30 USD (95)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.28%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
194
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
2.03
Alış işlemleri:
6 654 (65.73%)
Satış işlemleri:
3 470 (34.27%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
4.33 USD
Ortalama kâr:
50.38 USD
Ortalama zarar:
-76.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
46 (-3 637.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 928.20 USD (18)
Aylık büyüme:
7.95%
Yıllık tahmin:
96.44%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 741.25 USD
Maksimum:
21 576.27 USD (17.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.12% (21 557.43 USD)
Varlığa göre:
1.08% (1 576.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX 4636
EURUSD 2018
XAUUSD 1083
SP500 576
WS30 548
GBPUSD 260
AUDCAD 258
AUDUSD 206
NZDCAD 138
USDCAD 132
GBPCAD 102
EURAUD 71
USDJPY 69
EURGBP 24
AUDNZD 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX 33K
EURUSD -12K
XAUUSD 19K
SP500 153
WS30 -2.7K
GBPUSD 3.1K
AUDCAD 1.3K
AUDUSD 2.2K
NZDCAD 475
USDCAD 1.2K
GBPCAD 841
EURAUD 1.9K
USDJPY -2.1K
EURGBP -1.7K
AUDNZD 11
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX 427K
EURUSD -6.4K
XAUUSD 427K
SP500 759
WS30 -2.8K
GBPUSD 13K
AUDCAD 16K
AUDUSD 11K
NZDCAD 4.8K
USDCAD 6.9K
GBPCAD 9.5K
EURAUD 9K
USDJPY -42K
EURGBP -759
AUDNZD 405
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 237.61 USD
En kötü işlem: -1 568 USD
Maksimum ardışık kazanç: 95
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +2 186.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 637.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.31 × 4506
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.77 × 142
FXOpen-MT5
0.80 × 5
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.08 × 428
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.20 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 5
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.54 × 26
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
16 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.17 13:09
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.02% of days out of 491 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darvinex Onnu
Ayda 30 USD
44%
0
0
USD
144K
USD
71
93%
10 124
63%
100%
1.15
4.33
USD
19%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.