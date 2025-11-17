- Büyüme
İşlemler:
10 124
Kârla kapanan işlemler:
6 451 (63.71%)
Zararla kapanan işlemler:
3 673 (36.28%)
En iyi işlem:
1 237.61 USD
En kötü işlem:
-1 567.56 USD
Brüt kâr:
325 028.17 USD (4 107 104 pips)
Brüt zarar:
-281 196.85 USD (3 235 128 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
103 (2 186.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 228.30 USD (95)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.28%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
194
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
2.03
Alış işlemleri:
6 654 (65.73%)
Satış işlemleri:
3 470 (34.27%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
4.33 USD
Ortalama kâr:
50.38 USD
Ortalama zarar:
-76.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
46 (-3 637.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 928.20 USD (18)
Aylık büyüme:
7.95%
Yıllık tahmin:
96.44%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 741.25 USD
Maksimum:
21 576.27 USD (17.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.12% (21 557.43 USD)
Varlığa göre:
1.08% (1 576.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDX
|4636
|EURUSD
|2018
|XAUUSD
|1083
|SP500
|576
|WS30
|548
|GBPUSD
|260
|AUDCAD
|258
|AUDUSD
|206
|NZDCAD
|138
|USDCAD
|132
|GBPCAD
|102
|EURAUD
|71
|USDJPY
|69
|EURGBP
|24
|AUDNZD
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDX
|33K
|EURUSD
|-12K
|XAUUSD
|19K
|SP500
|153
|WS30
|-2.7K
|GBPUSD
|3.1K
|AUDCAD
|1.3K
|AUDUSD
|2.2K
|NZDCAD
|475
|USDCAD
|1.2K
|GBPCAD
|841
|EURAUD
|1.9K
|USDJPY
|-2.1K
|EURGBP
|-1.7K
|AUDNZD
|11
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDX
|427K
|EURUSD
|-6.4K
|XAUUSD
|427K
|SP500
|759
|WS30
|-2.8K
|GBPUSD
|13K
|AUDCAD
|16K
|AUDUSD
|11K
|NZDCAD
|4.8K
|USDCAD
|6.9K
|GBPCAD
|9.5K
|EURAUD
|9K
|USDJPY
|-42K
|EURGBP
|-759
|AUDNZD
|405
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 237.61 USD
En kötü işlem: -1 568 USD
Maksimum ardışık kazanç: 95
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +2 186.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 637.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
Darwinex-Live
|0.31 × 4506
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.77 × 142
|
FXOpen-MT5
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.08 × 428
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.20 × 5
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 5
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.54 × 26
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
