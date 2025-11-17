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Moncy Kuriakose

Darvinex Onnu

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盈利交易:
10 646 (61.98%)
亏损交易:
6 529 (38.01%)
最好交易:
2 151.09 USD
最差交易:
-1 567.56 USD
毛利:
556 297.78 USD (7 643 963 pips)
毛利亏损:
-523 070.26 USD (6 859 206 pips)
最大连续赢利:
103 (2 186.90 USD)
最大连续盈利:
13 228.30 USD (95)
夏普比率:
0.02
交易活动:
98.87%
最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
12 小时
采收率:
1.16
长期交易:
10 501 (61.14%)
短期交易:
6 674 (38.86%)
利润因子:
1.06
预期回报:
1.93 USD
平均利润:
52.25 USD
平均损失:
-80.11 USD
最大连续失误:
51 (-3 374.68 USD)
最大连续亏损:
-9 928.20 USD (18)
每月增长:
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年度预测:
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算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
28 727.82 USD (19.14%)
相对跌幅:
结余:
19.12% (21 557.43 USD)
净值:
9.27% (13 026.83 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NDX 7112
EURUSD 2791
XAUUSD 2669
SP500 1079
WS30 727
GBPUSD 682
AUDCAD 538
AUDUSD 324
USDJPY 288
GBPCAD 261
NZDCAD 218
USDCAD 199
EURAUD 173
GBPAUD 64
EURGBP 26
AUDJPY 21
AUDNZD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NDX 29K
EURUSD -11K
XAUUSD 11K
SP500 -790
WS30 -2.8K
GBPUSD -2.5K
AUDCAD 4.8K
AUDUSD -4.8K
USDJPY 4.3K
GBPCAD 2.5K
NZDCAD 1K
USDCAD 1.1K
EURAUD 3.1K
GBPAUD -348
EURGBP -1.6K
AUDJPY 360
AUDNZD 11
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NDX 357K
EURUSD 6.7K
XAUUSD 380K
SP500 -2.5K
WS30 -5K
GBPUSD 3.1K
AUDCAD 25K
AUDUSD -15K
USDJPY -27K
GBPCAD 26K
NZDCAD 9.4K
USDCAD 8.8K
EURAUD 15K
GBPAUD -19
EURGBP -558
AUDJPY 2.4K
AUDNZD 405
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
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最好交易: +2 151.09 USD
最差交易: -1 568 USD
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Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
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Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.08 × 428
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
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FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Exness-MT5Real31
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GFXSecurities-GFXSECURITIES
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2026.02.11 15:22
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2026.02.11 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.11 12:20
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2026.02.05 16:28
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2025.11.17 13:09
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