- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17 175
盈利交易:
10 646 (61.98%)
亏损交易:
6 529 (38.01%)
最好交易:
2 151.09 USD
最差交易:
-1 567.56 USD
毛利:
556 297.78 USD (7 643 963 pips)
毛利亏损:
-523 070.26 USD (6 859 206 pips)
最大连续赢利:
103 (2 186.90 USD)
最大连续盈利:
13 228.30 USD (95)
夏普比率:
0.02
交易活动:
98.87%
最大入金加载:
100.42%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
176
平均持有时间:
12 小时
采收率:
1.16
长期交易:
10 501 (61.14%)
短期交易:
6 674 (38.86%)
利润因子:
1.06
预期回报:
1.93 USD
平均利润:
52.25 USD
平均损失:
-80.11 USD
最大连续失误:
51 (-3 374.68 USD)
最大连续亏损:
-9 928.20 USD (18)
每月增长:
3.46%
年度预测:
42.44%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
8 741.25 USD
最大值:
28 727.82 USD (19.14%)
相对跌幅:
结余:
19.12% (21 557.43 USD)
净值:
9.27% (13 026.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NDX
|7112
|EURUSD
|2791
|XAUUSD
|2669
|SP500
|1079
|WS30
|727
|GBPUSD
|682
|AUDCAD
|538
|AUDUSD
|324
|USDJPY
|288
|GBPCAD
|261
|NZDCAD
|218
|USDCAD
|199
|EURAUD
|173
|GBPAUD
|64
|EURGBP
|26
|AUDJPY
|21
|AUDNZD
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NDX
|29K
|EURUSD
|-11K
|XAUUSD
|11K
|SP500
|-790
|WS30
|-2.8K
|GBPUSD
|-2.5K
|AUDCAD
|4.8K
|AUDUSD
|-4.8K
|USDJPY
|4.3K
|GBPCAD
|2.5K
|NZDCAD
|1K
|USDCAD
|1.1K
|EURAUD
|3.1K
|GBPAUD
|-348
|EURGBP
|-1.6K
|AUDJPY
|360
|AUDNZD
|11
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NDX
|357K
|EURUSD
|6.7K
|XAUUSD
|380K
|SP500
|-2.5K
|WS30
|-5K
|GBPUSD
|3.1K
|AUDCAD
|25K
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|-15K
|USDJPY
|-27K
|GBPCAD
|26K
|NZDCAD
|9.4K
|USDCAD
|8.8K
|EURAUD
|15K
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|-19
|EURGBP
|-558
|AUDJPY
|2.4K
|AUDNZD
|405
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 151.09 USD
最差交易: -1 568 USD
最大连续赢利: 95
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +2 186.90 USD
最大连续亏损: -3 374.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 17
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Darwinex-Live
|0.31 × 4508
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.66 × 192
|
FXOpen-MT5
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.08 × 428
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.20 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
33%
0
0
USD
USD
134K
USD
USD
109
95%
17 175
61%
99%
1.06
1.93
USD
USD
19%
1:200