- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
17 104
Прибыльных трейдов:
10 601 (61.97%)
Убыточных трейдов:
6 503 (38.02%)
Лучший трейд:
2 151.09 USD
Худший трейд:
-1 567.56 USD
Общая прибыль:
553 054.40 USD (7 621 923 pips)
Общий убыток:
-520 967.06 USD (6 841 521 pips)
Макс. серия выигрышей:
103 (2 186.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 228.30 USD (95)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
98.87%
Макс. загрузка депозита:
100.42%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
189
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
1.12
Длинных трейдов:
10 466 (61.19%)
Коротких трейдов:
6 638 (38.81%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
1.88 USD
Средняя прибыль:
52.17 USD
Средний убыток:
-80.11 USD
Макс. серия проигрышей:
51 (-3 374.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 928.20 USD (18)
Прирост в месяц:
3.53%
Годовой прогноз:
42.88%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8 741.25 USD
Максимальная:
28 727.82 USD (19.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.12% (21 557.43 USD)
По эквити:
9.27% (13 026.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NDX
|7107
|EURUSD
|2761
|XAUUSD
|2657
|SP500
|1079
|WS30
|727
|GBPUSD
|671
|AUDCAD
|534
|AUDUSD
|322
|USDJPY
|282
|GBPCAD
|260
|NZDCAD
|218
|USDCAD
|199
|EURAUD
|173
|GBPAUD
|64
|EURGBP
|26
|AUDJPY
|21
|AUDNZD
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NDX
|28K
|EURUSD
|-11K
|XAUUSD
|10K
|SP500
|-790
|WS30
|-2.8K
|GBPUSD
|-2.1K
|AUDCAD
|4.6K
|AUDUSD
|-4.8K
|USDJPY
|4.2K
|GBPCAD
|2.5K
|NZDCAD
|1K
|USDCAD
|1.1K
|EURAUD
|3.1K
|GBPAUD
|-348
|EURGBP
|-1.6K
|AUDJPY
|360
|AUDNZD
|11
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NDX
|354K
|EURUSD
|6.2K
|XAUUSD
|381K
|SP500
|-2.5K
|WS30
|-5K
|GBPUSD
|3.1K
|AUDCAD
|24K
|AUDUSD
|-15K
|USDJPY
|-27K
|GBPCAD
|26K
|NZDCAD
|9.4K
|USDCAD
|8.8K
|EURAUD
|15K
|GBPAUD
|-19
|EURGBP
|-558
|AUDJPY
|2.4K
|AUDNZD
|405
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 151.09 USD
Худший трейд: -1 568 USD
Макс. серия выигрышей: 95
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +2 186.90 USD
Макс. убыток в серии: -3 374.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 17
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Darwinex-Live
|0.31 × 4508
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.66 × 192
|
FXOpen-MT5
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.08 × 428
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.20 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
USD
133K
USD
USD
109
95%
17 104
61%
99%
1.06
1.88
USD
USD
19%
1:200