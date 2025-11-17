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Сигналы / MetaTrader 5 / Darvinex Onnu
Moncy Kuriakose

Darvinex Onnu

Moncy Kuriakose
Moncy Kuriakose

Moncy Kuriakose

5 (3)
3 продукта 5 сигналов 1 тема
0 отзывов
Надежность
109 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 32%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17 104
Прибыльных трейдов:
10 601 (61.97%)
Убыточных трейдов:
6 503 (38.02%)
Лучший трейд:
2 151.09 USD
Худший трейд:
-1 567.56 USD
Общая прибыль:
553 054.40 USD (7 621 923 pips)
Общий убыток:
-520 967.06 USD (6 841 521 pips)
Макс. серия выигрышей:
103 (2 186.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 228.30 USD (95)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
98.87%
Макс. загрузка депозита:
100.42%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
189
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
1.12
Длинных трейдов:
10 466 (61.19%)
Коротких трейдов:
6 638 (38.81%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
1.88 USD
Средняя прибыль:
52.17 USD
Средний убыток:
-80.11 USD
Макс. серия проигрышей:
51 (-3 374.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 928.20 USD (18)
Прирост в месяц:
3.53%
Годовой прогноз:
42.88%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8 741.25 USD
Максимальная:
28 727.82 USD (19.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.12% (21 557.43 USD)
По эквити:
9.27% (13 026.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NDX 7107
EURUSD 2761
XAUUSD 2657
SP500 1079
WS30 727
GBPUSD 671
AUDCAD 534
AUDUSD 322
USDJPY 282
GBPCAD 260
NZDCAD 218
USDCAD 199
EURAUD 173
GBPAUD 64
EURGBP 26
AUDJPY 21
AUDNZD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NDX 28K
EURUSD -11K
XAUUSD 10K
SP500 -790
WS30 -2.8K
GBPUSD -2.1K
AUDCAD 4.6K
AUDUSD -4.8K
USDJPY 4.2K
GBPCAD 2.5K
NZDCAD 1K
USDCAD 1.1K
EURAUD 3.1K
GBPAUD -348
EURGBP -1.6K
AUDJPY 360
AUDNZD 11
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NDX 354K
EURUSD 6.2K
XAUUSD 381K
SP500 -2.5K
WS30 -5K
GBPUSD 3.1K
AUDCAD 24K
AUDUSD -15K
USDJPY -27K
GBPCAD 26K
NZDCAD 9.4K
USDCAD 8.8K
EURAUD 15K
GBPAUD -19
EURGBP -558
AUDJPY 2.4K
AUDNZD 405
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 151.09 USD
Худший трейд: -1 568 USD
Макс. серия выигрышей: 95
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +2 186.90 USD
Макс. убыток в серии: -3 374.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 17
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
Darwinex-Live
0.31 × 4508
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.66 × 192
FXOpen-MT5
0.80 × 5
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.08 × 428
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.20 × 5
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
еще 26...
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Нет отзывов
2026.02.11 15:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.11 14:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.11 12:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.05 16:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 13:09
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.02% of days out of 491 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Darvinex Onnu
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
133K
USD
109
95%
17 104
61%
99%
1.06
1.88
USD
19%
1:200
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