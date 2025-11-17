SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Darvinex Onnu
Moncy Kuriakose

Darvinex Onnu

Moncy Kuriakose
0 avis
Fiabilité
71 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 44%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 124
Bénéfice trades:
6 451 (63.71%)
Perte trades:
3 673 (36.28%)
Meilleure transaction:
1 237.61 USD
Pire transaction:
-1 567.56 USD
Bénéfice brut:
325 028.17 USD (4 107 104 pips)
Perte brute:
-281 196.85 USD (3 235 128 pips)
Gains consécutifs maximales:
103 (2 186.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 228.30 USD (95)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.28%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
194
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
2.03
Longs trades:
6 654 (65.73%)
Courts trades:
3 470 (34.27%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
4.33 USD
Bénéfice moyen:
50.38 USD
Perte moyenne:
-76.56 USD
Pertes consécutives maximales:
46 (-3 637.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-9 928.20 USD (18)
Croissance mensuelle:
7.95%
Prévision annuelle:
96.44%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 741.25 USD
Maximal:
21 576.27 USD (17.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.12% (21 557.43 USD)
Par fonds propres:
1.08% (1 576.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NDX 4636
EURUSD 2018
XAUUSD 1083
SP500 576
WS30 548
GBPUSD 260
AUDCAD 258
AUDUSD 206
NZDCAD 138
USDCAD 132
GBPCAD 102
EURAUD 71
USDJPY 69
EURGBP 24
AUDNZD 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NDX 33K
EURUSD -12K
XAUUSD 19K
SP500 153
WS30 -2.7K
GBPUSD 3.1K
AUDCAD 1.3K
AUDUSD 2.2K
NZDCAD 475
USDCAD 1.2K
GBPCAD 841
EURAUD 1.9K
USDJPY -2.1K
EURGBP -1.7K
AUDNZD 11
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NDX 427K
EURUSD -6.4K
XAUUSD 427K
SP500 759
WS30 -2.8K
GBPUSD 13K
AUDCAD 16K
AUDUSD 11K
NZDCAD 4.8K
USDCAD 6.9K
GBPCAD 9.5K
EURAUD 9K
USDJPY -42K
EURGBP -759
AUDNZD 405
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 237.61 USD
Pire transaction: -1 568 USD
Gains consécutifs maximales: 95
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +2 186.90 USD
Perte consécutive maximale: -3 637.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.31 × 4506
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.77 × 142
FXOpen-MT5
0.80 × 5
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.08 × 428
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.20 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 5
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.54 × 26
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
16 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.17 13:09
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.02% of days out of 491 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Darvinex Onnu
30 USD par mois
44%
0
0
USD
144K
USD
71
93%
10 124
63%
100%
1.15
4.33
USD
19%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.