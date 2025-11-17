SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Darvinex Onnu
Moncy Kuriakose

Darvinex Onnu

Moncy Kuriakose
0 recensioni
Affidabilità
71 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 45%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 094
Profit Trade:
6 450 (63.89%)
Loss Trade:
3 644 (36.10%)
Best Trade:
1 237.61 USD
Worst Trade:
-1 567.56 USD
Profitto lordo:
325 026.84 USD (4 107 069 pips)
Perdita lorda:
-279 418.74 USD (3 189 582 pips)
Vincite massime consecutive:
103 (2 186.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 228.30 USD (95)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.28%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
165
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
2.11
Long Trade:
6 654 (65.92%)
Short Trade:
3 440 (34.08%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
4.52 USD
Profitto medio:
50.39 USD
Perdita media:
-76.68 USD
Massime perdite consecutive:
46 (-3 637.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 928.20 USD (18)
Crescita mensile:
9.28%
Previsione annuale:
112.58%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 741.25 USD
Massimale:
21 576.27 USD (17.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.12% (21 557.43 USD)
Per equità:
1.08% (1 576.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 4606
EURUSD 2018
XAUUSD 1083
SP500 576
WS30 548
GBPUSD 260
AUDCAD 258
AUDUSD 206
NZDCAD 138
USDCAD 132
GBPCAD 102
EURAUD 71
USDJPY 69
EURGBP 24
AUDNZD 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX 34K
EURUSD -12K
XAUUSD 19K
SP500 153
WS30 -2.7K
GBPUSD 3.1K
AUDCAD 1.3K
AUDUSD 2.2K
NZDCAD 475
USDCAD 1.2K
GBPCAD 841
EURAUD 1.9K
USDJPY -2.1K
EURGBP -1.7K
AUDNZD 11
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX 472K
EURUSD -6.4K
XAUUSD 427K
SP500 759
WS30 -2.8K
GBPUSD 13K
AUDCAD 16K
AUDUSD 11K
NZDCAD 4.8K
USDCAD 6.9K
GBPCAD 9.5K
EURAUD 9K
USDJPY -42K
EURGBP -759
AUDNZD 405
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 237.61 USD
Worst Trade: -1 568 USD
Vincite massime consecutive: 95
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +2 186.90 USD
Massima perdita consecutiva: -3 637.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.31 × 4506
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.77 × 142
FXOpen-MT5
0.80 × 5
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.08 × 428
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.20 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 5
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.54 × 26
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
16 più
Non ci sono recensioni
2025.11.17 13:09
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.02% of days out of 491 days of the signal's entire lifetime.
