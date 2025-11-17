- Crescita
Trade:
10 094
Profit Trade:
6 450 (63.89%)
Loss Trade:
3 644 (36.10%)
Best Trade:
1 237.61 USD
Worst Trade:
-1 567.56 USD
Profitto lordo:
325 026.84 USD (4 107 069 pips)
Perdita lorda:
-279 418.74 USD (3 189 582 pips)
Vincite massime consecutive:
103 (2 186.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 228.30 USD (95)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.28%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
165
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
2.11
Long Trade:
6 654 (65.92%)
Short Trade:
3 440 (34.08%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
4.52 USD
Profitto medio:
50.39 USD
Perdita media:
-76.68 USD
Massime perdite consecutive:
46 (-3 637.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 928.20 USD (18)
Crescita mensile:
9.28%
Previsione annuale:
112.58%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 741.25 USD
Massimale:
21 576.27 USD (17.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.12% (21 557.43 USD)
Per equità:
1.08% (1 576.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|4606
|EURUSD
|2018
|XAUUSD
|1083
|SP500
|576
|WS30
|548
|GBPUSD
|260
|AUDCAD
|258
|AUDUSD
|206
|NZDCAD
|138
|USDCAD
|132
|GBPCAD
|102
|EURAUD
|71
|USDJPY
|69
|EURGBP
|24
|AUDNZD
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|34K
|EURUSD
|-12K
|XAUUSD
|19K
|SP500
|153
|WS30
|-2.7K
|GBPUSD
|3.1K
|AUDCAD
|1.3K
|AUDUSD
|2.2K
|NZDCAD
|475
|USDCAD
|1.2K
|GBPCAD
|841
|EURAUD
|1.9K
|USDJPY
|-2.1K
|EURGBP
|-1.7K
|AUDNZD
|11
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|472K
|EURUSD
|-6.4K
|XAUUSD
|427K
|SP500
|759
|WS30
|-2.8K
|GBPUSD
|13K
|AUDCAD
|16K
|AUDUSD
|11K
|NZDCAD
|4.8K
|USDCAD
|6.9K
|GBPCAD
|9.5K
|EURAUD
|9K
|USDJPY
|-42K
|EURGBP
|-759
|AUDNZD
|405
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 237.61 USD
Worst Trade: -1 568 USD
Vincite massime consecutive: 95
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +2 186.90 USD
Massima perdita consecutiva: -3 637.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
Darwinex-Live
|0.31 × 4506
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.77 × 142
|
FXOpen-MT5
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.08 × 428
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.20 × 5
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 5
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.54 × 26
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
