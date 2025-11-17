SinyallerBölümler
Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Signotradecopy

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
0%
GTCGlobalTrade-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
191.32 USD
En kötü işlem:
-97.34 USD
Brüt kâr:
219.22 USD (9 749 pips)
Brüt zarar:
-97.34 USD (9 798 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (209.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
209.92 USD (2)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.14%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.25
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
30.47 USD
Ortalama kâr:
73.07 USD
Ortalama zarar:
-97.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-97.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-97.34 USD (1)
Aylık büyüme:
4.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
88.04 USD
Maksimum:
97.34 USD (4.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.41% (14.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WTIUSD 2
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WTIUSD 28
XAUUSD 94
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WTIUSD 184
XAUUSD -233
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +191.32 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +209.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -97.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalTrade-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
You can see the status of our trades in the copy trade account and here.
Slowly and steadily we are always making profits.
The minimum capital in the Signotrade copy trade account is $5,000.
Copy all trades exactly.
Our profitable strategy is making profits in all market cycles.
Be careful not to enter borrowed money in any way.
İnceleme yok
2025.11.17 06:49
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.17 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
