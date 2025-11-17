СигналыРазделы
Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Signotradecopy

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 150 USD в месяц
прирост с 2025 13%
GTCGlobalTrade-Server
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
26 (60.46%)
Убыточных трейдов:
17 (39.53%)
Лучший трейд:
266.00 USD
Худший трейд:
-202.00 USD
Общая прибыль:
1 914.68 USD (71 575 pips)
Общий убыток:
-1 182.46 USD (58 138 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (568.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
568.17 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
90.21%
Макс. загрузка депозита:
2.62%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.59
Длинных трейдов:
21 (48.84%)
Коротких трейдов:
22 (51.16%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
17.03 USD
Средняя прибыль:
73.64 USD
Средний убыток:
-69.56 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-197.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-237.53 USD (3)
Прирост в месяц:
10.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
252.49 USD
Максимальная:
461.70 USD (18.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.66% (433.23 USD)
По эквити:
4.89% (177.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 34
WTIUSD 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 614
WTIUSD 119
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 13K
WTIUSD 375
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +266.00 USD
Худший трейд: -202 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +568.17 USD
Макс. убыток в серии: -197.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
33.00 × 1
You can see the status of our trades in the copy trade account and here.
Slowly and steadily we are always making profits.
The minimum capital in the Signotrade copy trade account is $5,000.
Copy all trades exactly.
Our profitable strategy is making profits in all market cycles.
Be careful not to enter borrowed money in any way.
Нет отзывов
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.26 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 21:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 06:49
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.17 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.