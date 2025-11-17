- Прирост
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
26 (60.46%)
Убыточных трейдов:
17 (39.53%)
Лучший трейд:
266.00 USD
Худший трейд:
-202.00 USD
Общая прибыль:
1 914.68 USD (71 575 pips)
Общий убыток:
-1 182.46 USD (58 138 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (568.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
568.17 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
90.21%
Макс. загрузка депозита:
2.62%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.59
Длинных трейдов:
21 (48.84%)
Коротких трейдов:
22 (51.16%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
17.03 USD
Средняя прибыль:
73.64 USD
Средний убыток:
-69.56 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-197.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-237.53 USD (3)
Прирост в месяц:
10.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
252.49 USD
Максимальная:
461.70 USD (18.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.66% (433.23 USD)
По эквити:
4.89% (177.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|WTIUSD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|614
|WTIUSD
|119
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|WTIUSD
|375
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +266.00 USD
Худший трейд: -202 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +568.17 USD
Макс. убыток в серии: -197.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|33.00 × 1
You can see the status of our trades in the copy trade account and here.
Slowly and steadily we are always making profits.
The minimum capital in the Signotrade copy trade account is $5,000.
Copy all trades exactly.
Our profitable strategy is making profits in all market cycles.
Be careful not to enter borrowed money in any way.
