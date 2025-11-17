SignauxSections
Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Signotradecopy

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 150 USD par mois
0%
GTCGlobalTrade-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4
Bénéfice trades:
3 (75.00%)
Perte trades:
1 (25.00%)
Meilleure transaction:
191.32 USD
Pire transaction:
-97.34 USD
Bénéfice brut:
219.22 USD (9 749 pips)
Perte brute:
-97.34 USD (9 798 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (209.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
209.92 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.14%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.25
Longs trades:
2 (50.00%)
Courts trades:
2 (50.00%)
Facteur de profit:
2.25
Rendement attendu:
30.47 USD
Bénéfice moyen:
73.07 USD
Perte moyenne:
-97.34 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-97.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-97.34 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
88.04 USD
Maximal:
97.34 USD (4.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.41% (14.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WTIUSD 2
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WTIUSD 28
XAUUSD 94
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WTIUSD 184
XAUUSD -233
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +191.32 USD
Pire transaction: -97 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +209.92 USD
Perte consécutive maximale: -97.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GTCGlobalTrade-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
You can see the status of our trades in the copy trade account and here.
Slowly and steadily we are always making profits.
The minimum capital in the Signotrade copy trade account is $5,000.
Copy all trades exactly.
Our profitable strategy is making profits in all market cycles.
Be careful not to enter borrowed money in any way.
Aucun avis
2025.11.17 06:49
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.17 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
