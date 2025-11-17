SinaisSeções
Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Signotradecopy

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 150 USD por mês
crescimento desde 2025 13%
GTCGlobalTrade-Server
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
43
Negociações com lucro:
26 (60.46%)
Negociações com perda:
17 (39.53%)
Melhor negociação:
266.00 USD
Pior negociação:
-202.00 USD
Lucro bruto:
1 914.68 USD (71 575 pips)
Perda bruta:
-1 182.46 USD (58 138 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (568.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
568.17 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
90.21%
Depósito máximo carregado:
2.62%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.59
Negociações longas:
21 (48.84%)
Negociações curtas:
22 (51.16%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
17.03 USD
Lucro médio:
73.64 USD
Perda média:
-69.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-197.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-237.53 USD (3)
Crescimento mensal:
10.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
252.49 USD
Máximo:
461.70 USD (18.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.66% (433.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.89% (177.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 34
WTIUSD 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 614
WTIUSD 119
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 13K
WTIUSD 375
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +266.00 USD
Pior negociação: -202 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +568.17 USD
Máxima perda consecutiva: -197.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalTrade-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
You can see the status of our trades in the copy trade account and here.
Slowly and steadily we are always making profits.
The minimum capital in the Signotrade copy trade account is $5,000.
Copy all trades exactly.
Our profitable strategy is making profits in all market cycles.
Be careful not to enter borrowed money in any way.
Sem comentários
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.26 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 21:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 06:49
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.17 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
