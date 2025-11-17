- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
43
利益トレード:
26 (60.46%)
損失トレード:
17 (39.53%)
ベストトレード:
266.00 USD
最悪のトレード:
-202.00 USD
総利益:
1 914.68 USD (71 575 pips)
総損失:
-1 182.46 USD (58 138 pips)
最大連続の勝ち:
4 (568.17 USD)
最大連続利益:
568.17 USD (4)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
90.21%
最大入金額:
2.62%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.59
長いトレード:
21 (48.84%)
短いトレード:
22 (51.16%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
17.03 USD
平均利益:
73.64 USD
平均損失:
-69.56 USD
最大連続の負け:
4 (-197.64 USD)
最大連続損失:
-237.53 USD (3)
月間成長:
10.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
252.49 USD
最大の:
461.70 USD (18.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.66% (433.23 USD)
エクイティによる:
4.89% (177.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|WTIUSD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|614
|WTIUSD
|119
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|13K
|WTIUSD
|375
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GTCGlobalTrade-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
You can see the status of our trades in the copy trade account and here.
Slowly and steadily we are always making profits.
The minimum capital in the Signotrade copy trade account is $5,000.
Copy all trades exactly.
Our profitable strategy is making profits in all market cycles.
Be careful not to enter borrowed money in any way.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
150 USD/月
13%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
9
0%
43
60%
90%
1.61
17.03
USD
USD
10%
1:200