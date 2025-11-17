SeñalesSecciones
Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Signotradecopy

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 150 USD al mes
incremento desde 2025 11%
GTCGlobalTrade-Server
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
44
Transacciones Rentables:
26 (59.09%)
Transacciones Irrentables:
18 (40.91%)
Mejor transacción:
266.00 USD
Peor transacción:
-202.00 USD
Beneficio Bruto:
1 914.68 USD (71 575 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 328.02 USD (65 415 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (568.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
568.17 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
91.22%
Carga máxima del depósito:
2.62%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.27
Transacciones Largas:
22 (50.00%)
Transacciones Cortas:
22 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.44
Beneficio Esperado:
13.33 USD
Beneficio medio:
73.64 USD
Pérdidas medias:
-73.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-197.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-237.53 USD (3)
Crecimiento al mes:
9.79%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
252.49 USD
Máxima:
461.70 USD (18.40%)
Reducción relativa:
De balance:
9.66% (433.23 USD)
De fondos:
4.89% (177.48 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 35
WTIUSD 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 468
WTIUSD 119
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 5.8K
WTIUSD 375
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +266.00 USD
Peor transacción: -202 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +568.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -197.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GTCGlobalTrade-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
2.00 × 1
You can see the status of our trades in the copy trade account and here.
Slowly and steadily we are always making profits.
The minimum capital in the Signotrade copy trade account is $5,000.
Copy all trades exactly.
Our profitable strategy is making profits in all market cycles.
Be careful not to enter borrowed money in any way.
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.26 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 21:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 06:49
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.17 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
