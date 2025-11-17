SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Signotradecopy
Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh

Signotradecopy

Mehdi Alireza Tanbako Dizcheh
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 150 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 13%
GTCGlobalTrade-Server
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
43
Gewinntrades:
26 (60.46%)
Verlusttrades:
17 (39.53%)
Bester Trade:
266.00 USD
Schlechtester Trade:
-202.00 USD
Bruttoprofit:
1 914.68 USD (71 575 pips)
Bruttoverlust:
-1 182.46 USD (58 138 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (568.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
568.17 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
90.21%
Max deposit load:
2.62%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.59
Long-Positionen:
21 (48.84%)
Short-Positionen:
22 (51.16%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
17.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
73.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-69.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-197.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-237.53 USD (3)
Wachstum pro Monat :
10.39%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
252.49 USD
Maximaler:
461.70 USD (18.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.66% (433.23 USD)
Kapital:
4.89% (177.48 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 34
WTIUSD 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 614
WTIUSD 119
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
WTIUSD 375
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +266.00 USD
Schlechtester Trade: -202 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +568.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -197.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalTrade-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
0.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
You can see the status of our trades in the copy trade account and here.
Slowly and steadily we are always making profits.
The minimum capital in the Signotrade copy trade account is $5,000.
Copy all trades exactly.
Our profitable strategy is making profits in all market cycles.
Be careful not to enter borrowed money in any way.
Keine Bewertungen
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.26 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 21:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 06:49
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.17 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Signotradecopy
150 USD pro Monat
13%
0
0
USD
6.4K
USD
9
0%
43
60%
90%
1.61
17.03
USD
10%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.