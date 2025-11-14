- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 030
Kârla kapanan işlemler:
560 (54.36%)
Zararla kapanan işlemler:
470 (45.63%)
En iyi işlem:
1 431.44 USD
En kötü işlem:
-583.07 USD
Brüt kâr:
79 308.40 USD (18 365 923 pips)
Brüt zarar:
-64 155.63 USD (11 735 100 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (2 226.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 169.23 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
64.48%
Maks. mevduat yükü:
3.99%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.02
Alış işlemleri:
521 (50.58%)
Satış işlemleri:
509 (49.42%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
14.71 USD
Ortalama kâr:
141.62 USD
Ortalama zarar:
-136.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-2 303.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 303.31 USD (18)
Aylık büyüme:
43.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
978.58 USD
Maksimum:
5 010.02 USD (21.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.80% (5 010.02 USD)
Varlığa göre:
0.33% (97.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|424
|BRTBTC
|386
|USDJPY
|220
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCJPY
|13K
|BRTBTC
|2.7K
|USDJPY
|-767
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCJPY
|6.6M
|BRTBTC
|8.2K
|USDJPY
|463
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 431.44 USD
En kötü işlem: -583 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +2 226.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 303.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
101%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
12
0%
1 030
54%
64%
1.23
14.71
USD
USD
22%
1:100