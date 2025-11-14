SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / THPX AI 4I
Marios Skyrianidis

THPX AI 4I

Marios Skyrianidis
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 101%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 030
Kârla kapanan işlemler:
560 (54.36%)
Zararla kapanan işlemler:
470 (45.63%)
En iyi işlem:
1 431.44 USD
En kötü işlem:
-583.07 USD
Brüt kâr:
79 308.40 USD (18 365 923 pips)
Brüt zarar:
-64 155.63 USD (11 735 100 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (2 226.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 169.23 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
64.48%
Maks. mevduat yükü:
3.99%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.02
Alış işlemleri:
521 (50.58%)
Satış işlemleri:
509 (49.42%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
14.71 USD
Ortalama kâr:
141.62 USD
Ortalama zarar:
-136.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-2 303.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 303.31 USD (18)
Aylık büyüme:
43.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
978.58 USD
Maksimum:
5 010.02 USD (21.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.80% (5 010.02 USD)
Varlığa göre:
0.33% (97.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCJPY 424
BRTBTC 386
USDJPY 220
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCJPY 13K
BRTBTC 2.7K
USDJPY -767
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCJPY 6.6M
BRTBTC 8.2K
USDJPY 463
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 431.44 USD
En kötü işlem: -583 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +2 226.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 303.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.