트레이드:
1 572
이익 거래:
878 (55.85%)
손실 거래:
694 (44.15%)
최고의 거래:
1 431.44 USD
최악의 거래:
-583.07 USD
총 수익:
118 629.96 USD (28 749 720 pips)
총 손실:
-92 146.34 USD (17 744 632 pips)
연속 최대 이익:
12 (2 226.13 USD)
연속 최대 이익:
3 169.23 USD (11)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
82.42%
최대 입금량:
6.13%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
68
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
5.29
롱(주식매수):
792 (50.38%)
숏(주식차입매도):
780 (49.62%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
16.85 USD
평균 이익:
135.11 USD
평균 손실:
-132.78 USD
연속 최대 손실:
18 (-2 303.31 USD)
연속 최대 손실:
-2 303.31 USD (18)
월별 성장률:
11.86%
연간 예측:
143.86%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
978.58 USD
최대한의:
5 010.02 USD (21.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.80% (5 010.02 USD)
자본금별:
1.60% (604.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|652
|BRTBTC
|591
|USDJPY
|319
|EURUSD
|10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCJPY
|22K
|BRTBTC
|7.2K
|USDJPY
|-2.2K
|EURUSD
|-47
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCJPY
|11M
|BRTBTC
|25K
|USDJPY
|-1K
|EURUSD
|-470
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
최고의 거래: +1 431.44 USD
최악의 거래: -583 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +2 226.13 USD
연속 최대 손실: -2 303.31 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
177%
0
0
USD
USD
41K
USD
USD
19
0%
1 572
55%
82%
1.28
16.85
USD
USD
22%
1:100