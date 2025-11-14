시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / THPX AI 4I
Marios Skyrianidis

THPX AI 4I

Marios Skyrianidis
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 177%
NCESC-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 572
이익 거래:
878 (55.85%)
손실 거래:
694 (44.15%)
최고의 거래:
1 431.44 USD
최악의 거래:
-583.07 USD
총 수익:
118 629.96 USD (28 749 720 pips)
총 손실:
-92 146.34 USD (17 744 632 pips)
연속 최대 이익:
12 (2 226.13 USD)
연속 최대 이익:
3 169.23 USD (11)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
82.42%
최대 입금량:
6.13%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
68
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
5.29
롱(주식매수):
792 (50.38%)
숏(주식차입매도):
780 (49.62%)
수익 요인:
1.29
기대수익:
16.85 USD
평균 이익:
135.11 USD
평균 손실:
-132.78 USD
연속 최대 손실:
18 (-2 303.31 USD)
연속 최대 손실:
-2 303.31 USD (18)
월별 성장률:
11.86%
연간 예측:
143.86%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
978.58 USD
최대한의:
5 010.02 USD (21.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.80% (5 010.02 USD)
자본금별:
1.60% (604.95 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCJPY 652
BRTBTC 591
USDJPY 319
EURUSD 10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCJPY 22K
BRTBTC 7.2K
USDJPY -2.2K
EURUSD -47
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCJPY 11M
BRTBTC 25K
USDJPY -1K
EURUSD -470
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 431.44 USD
최악의 거래: -583 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +2 226.13 USD
연속 최대 손실: -2 303.31 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real5
1.50 × 2
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.