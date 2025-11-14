- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 483
利益トレード:
832 (56.10%)
損失トレード:
651 (43.90%)
ベストトレード:
1 431.44 USD
最悪のトレード:
-583.07 USD
総利益:
113 477.05 USD (27 113 248 pips)
総損失:
-87 657.74 USD (16 453 865 pips)
最大連続の勝ち:
12 (2 226.13 USD)
最大連続利益:
3 169.23 USD (11)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
80.39%
最大入金額:
6.13%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
65
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
5.15
長いトレード:
747 (50.37%)
短いトレード:
736 (49.63%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
17.41 USD
平均利益:
136.39 USD
平均損失:
-134.65 USD
最大連続の負け:
18 (-2 303.31 USD)
最大連続損失:
-2 303.31 USD (18)
月間成長:
19.89%
年間予想:
241.29%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
978.58 USD
最大の:
5 010.02 USD (21.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.80% (5 010.02 USD)
エクイティによる:
1.60% (604.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|611
|BRTBTC
|560
|USDJPY
|312
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCJPY
|21K
|BRTBTC
|6.9K
|USDJPY
|-2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCJPY
|11M
|BRTBTC
|24K
|USDJPY
|-947
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 431.44 USD
最悪のトレード: -583 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +2 226.13 USD
最大連続損失: -2 303.31 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
172%
0
0
USD
USD
41K
USD
USD
18
0%
1 483
56%
80%
1.29
17.41
USD
USD
22%
1:100