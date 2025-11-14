シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / THPX AI 4I
Marios Skyrianidis

THPX AI 4I

Marios Skyrianidis
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 172%
NCESC-Live
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 483
利益トレード:
832 (56.10%)
損失トレード:
651 (43.90%)
ベストトレード:
1 431.44 USD
最悪のトレード:
-583.07 USD
総利益:
113 477.05 USD (27 113 248 pips)
総損失:
-87 657.74 USD (16 453 865 pips)
最大連続の勝ち:
12 (2 226.13 USD)
最大連続利益:
3 169.23 USD (11)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
80.39%
最大入金額:
6.13%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
65
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
5.15
長いトレード:
747 (50.37%)
短いトレード:
736 (49.63%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
17.41 USD
平均利益:
136.39 USD
平均損失:
-134.65 USD
最大連続の負け:
18 (-2 303.31 USD)
最大連続損失:
-2 303.31 USD (18)
月間成長:
19.89%
年間予想:
241.29%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
978.58 USD
最大の:
5 010.02 USD (21.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.80% (5 010.02 USD)
エクイティによる:
1.60% (604.95 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCJPY 611
BRTBTC 560
USDJPY 312
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCJPY 21K
BRTBTC 6.9K
USDJPY -2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCJPY 11M
BRTBTC 24K
USDJPY -947
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 431.44 USD
最悪のトレード: -583 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +2 226.13 USD
最大連続損失: -2 303.31 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 02:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 10:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 01:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 04:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 03:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.23 02:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 09:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 01:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 17:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 02:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 01:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 05:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 02:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
THPX AI 4I
30 USD/月
172%
0
0
USD
41K
USD
18
0%
1 483
56%
80%
1.29
17.41
USD
22%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください