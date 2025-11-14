СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / THPX AI 4I
Marios Skyrianidis

THPX AI 4I

Marios Skyrianidis
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 173%
NCESC-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 467
Прибыльных трейдов:
824 (56.16%)
Убыточных трейдов:
643 (43.83%)
Лучший трейд:
1 431.44 USD
Худший трейд:
-583.07 USD
Общая прибыль:
112 536.25 USD (27 041 068 pips)
Общий убыток:
-86 558.12 USD (15 881 527 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (2 226.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 169.23 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
80.39%
Макс. загрузка депозита:
6.13%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.19
Длинных трейдов:
743 (50.65%)
Коротких трейдов:
724 (49.35%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
17.71 USD
Средняя прибыль:
136.57 USD
Средний убыток:
-134.62 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-2 303.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 303.31 USD (18)
Прирост в месяц:
25.98%
Годовой прогноз:
315.25%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
978.58 USD
Максимальная:
5 010.02 USD (21.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.80% (5 010.02 USD)
По эквити:
1.60% (604.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCJPY 602
BRTBTC 555
USDJPY 310
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCJPY 22K
BRTBTC 6.5K
USDJPY -2.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCJPY 11M
BRTBTC 22K
USDJPY -1.6K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 431.44 USD
Худший трейд: -583 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +2 226.13 USD
Макс. убыток в серии: -2 303.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
