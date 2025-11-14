- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 467
Прибыльных трейдов:
824 (56.16%)
Убыточных трейдов:
643 (43.83%)
Лучший трейд:
1 431.44 USD
Худший трейд:
-583.07 USD
Общая прибыль:
112 536.25 USD (27 041 068 pips)
Общий убыток:
-86 558.12 USD (15 881 527 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (2 226.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 169.23 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
80.39%
Макс. загрузка депозита:
6.13%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.19
Длинных трейдов:
743 (50.65%)
Коротких трейдов:
724 (49.35%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
17.71 USD
Средняя прибыль:
136.57 USD
Средний убыток:
-134.62 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-2 303.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 303.31 USD (18)
Прирост в месяц:
25.98%
Годовой прогноз:
315.25%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
978.58 USD
Максимальная:
5 010.02 USD (21.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.80% (5 010.02 USD)
По эквити:
1.60% (604.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|602
|BRTBTC
|555
|USDJPY
|310
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCJPY
|22K
|BRTBTC
|6.5K
|USDJPY
|-2.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCJPY
|11M
|BRTBTC
|22K
|USDJPY
|-1.6K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 431.44 USD
Худший трейд: -583 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +2 226.13 USD
Макс. убыток в серии: -2 303.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
173%
0
0
USD
USD
41K
USD
USD
18
0%
1 467
56%
80%
1.30
17.71
USD
USD
22%
1:100