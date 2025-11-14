- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 478
盈利交易:
827 (55.95%)
亏损交易:
651 (44.05%)
最好交易:
1 431.44 USD
最差交易:
-583.07 USD
毛利:
112 946.07 USD (27 111 712 pips)
毛利亏损:
-87 657.74 USD (16 453 865 pips)
最大连续赢利:
12 (2 226.13 USD)
最大连续盈利:
3 169.23 USD (11)
夏普比率:
0.10
交易活动:
80.39%
最大入金加载:
6.13%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
64
平均持有时间:
3 小时
采收率:
5.05
长期交易:
745 (50.41%)
短期交易:
733 (49.59%)
利润因子:
1.29
预期回报:
17.11 USD
平均利润:
136.57 USD
平均损失:
-134.65 USD
最大连续失误:
18 (-2 303.31 USD)
最大连续亏损:
-2 303.31 USD (18)
每月增长:
19.63%
年度预测:
238.23%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
978.58 USD
最大值:
5 010.02 USD (21.80%)
相对跌幅:
结余:
21.80% (5 010.02 USD)
净值:
1.60% (604.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|611
|BRTBTC
|556
|USDJPY
|311
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCJPY
|21K
|BRTBTC
|6.6K
|USDJPY
|-2.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCJPY
|11M
|BRTBTC
|23K
|USDJPY
|-1.3K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 431.44 USD
最差交易: -583 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +2 226.13 USD
最大连续亏损: -2 303.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NCESC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
169%
0
0
USD
USD
40K
USD
USD
18
0%
1 478
55%
80%
1.28
17.11
USD
USD
22%
1:100