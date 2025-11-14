- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 483
Negociações com lucro:
832 (56.10%)
Negociações com perda:
651 (43.90%)
Melhor negociação:
1 431.44 USD
Pior negociação:
-583.07 USD
Lucro bruto:
113 477.05 USD (27 113 248 pips)
Perda bruta:
-87 657.74 USD (16 453 865 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (2 226.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 169.23 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
80.39%
Depósito máximo carregado:
6.13%
Último negócio:
15 horas atrás
Negociações por semana:
65
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
5.15
Negociações longas:
747 (50.37%)
Negociações curtas:
736 (49.63%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
17.41 USD
Lucro médio:
136.39 USD
Perda média:
-134.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-2 303.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 303.31 USD (18)
Crescimento mensal:
19.89%
Previsão anual:
241.29%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
978.58 USD
Máximo:
5 010.02 USD (21.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.80% (5 010.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.60% (604.95 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCJPY
|611
|BRTBTC
|560
|USDJPY
|312
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCJPY
|21K
|BRTBTC
|6.9K
|USDJPY
|-2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCJPY
|11M
|BRTBTC
|24K
|USDJPY
|-947
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
172%
0
0
USD
USD
41K
USD
USD
18
0%
1 483
56%
80%
1.29
17.41
USD
USD
22%
1:100