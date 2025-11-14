SinaisSeções
Marios Skyrianidis

THPX AI 4I

Marios Skyrianidis
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 172%
NCESC-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 483
Negociações com lucro:
832 (56.10%)
Negociações com perda:
651 (43.90%)
Melhor negociação:
1 431.44 USD
Pior negociação:
-583.07 USD
Lucro bruto:
113 477.05 USD (27 113 248 pips)
Perda bruta:
-87 657.74 USD (16 453 865 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (2 226.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 169.23 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
80.39%
Depósito máximo carregado:
6.13%
Último negócio:
15 horas atrás
Negociações por semana:
65
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
5.15
Negociações longas:
747 (50.37%)
Negociações curtas:
736 (49.63%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
17.41 USD
Lucro médio:
136.39 USD
Perda média:
-134.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-2 303.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 303.31 USD (18)
Crescimento mensal:
19.89%
Previsão anual:
241.29%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
978.58 USD
Máximo:
5 010.02 USD (21.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.80% (5 010.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.60% (604.95 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCJPY 611
BRTBTC 560
USDJPY 312
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCJPY 21K
BRTBTC 6.9K
USDJPY -2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCJPY 11M
BRTBTC 24K
USDJPY -947
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 431.44 USD
Pior negociação: -583 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +2 226.13 USD
Máxima perda consecutiva: -2 303.31 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
THPX AI 4I
30 USD por mês
172%
0
0
USD
41K
USD
18
0%
1 483
56%
80%
1.29
17.41
USD
22%
1:100
