Marios Skyrianidis

THPX AI 4I

Marios Skyrianidis
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 172%
NCESC-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 483
Transacciones Rentables:
832 (56.10%)
Transacciones Irrentables:
651 (43.90%)
Mejor transacción:
1 431.44 USD
Peor transacción:
-583.07 USD
Beneficio Bruto:
113 477.05 USD (27 113 248 pips)
Pérdidas Brutas:
-87 657.74 USD (16 453 865 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (2 226.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 169.23 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
80.39%
Carga máxima del depósito:
6.13%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
64
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
5.15
Transacciones Largas:
747 (50.37%)
Transacciones Cortas:
736 (49.63%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
17.41 USD
Beneficio medio:
136.39 USD
Pérdidas medias:
-134.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-2 303.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 303.31 USD (18)
Crecimiento al mes:
20.45%
Pronóstico anual:
248.11%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
978.58 USD
Máxima:
5 010.02 USD (21.80%)
Reducción relativa:
De balance:
21.80% (5 010.02 USD)
De fondos:
1.60% (604.95 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCJPY 611
BRTBTC 560
USDJPY 312
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCJPY 21K
BRTBTC 6.9K
USDJPY -2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCJPY 11M
BRTBTC 24K
USDJPY -947
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 431.44 USD
Peor transacción: -583 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +2 226.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 303.31 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
THPX AI 4I
30 USD al mes
172%
0
0
USD
41K
USD
18
0%
1 483
56%
80%
1.29
17.41
USD
22%
1:100
