Sergey Safonov

DDDqh

Sergey Safonov
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
5 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (28.57%)
En iyi işlem:
5.45 UST
En kötü işlem:
-5.37 UST
Brüt kâr:
11.38 UST (777 pips)
Brüt zarar:
-6.82 UST (557 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (4.02 UST)
Maksimum ardışık kâr:
5.45 UST (1)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.80%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.85
Alış işlemleri:
4 (57.14%)
Satış işlemleri:
3 (42.86%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
0.65 UST
Ortalama kâr:
2.28 UST
Ortalama zarar:
-3.41 UST
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.37 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-5.37 UST (1)
Aylık büyüme:
2.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.89 UST
Maksimum:
5.37 UST (2.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.94% (5.37 UST)
Varlığa göre:
1.57% (2.87 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUEUR+ 3
XAUUSD+ 2
USDCAD+ 1
EURCAD+ 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUEUR+ 8
XAUUSD+ -5
USDCAD+ 1
EURCAD+ 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUEUR+ 613
XAUUSD+ -525
USDCAD+ 90
EURCAD+ 42
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.45 UST
En kötü işlem: -5 UST
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.02 UST
Maksimum ardışık zarar: -5.37 UST

Системная торговля основанная на логике движения цены и математики, торгую только руками.
 План 10 % в месяц.
İnceleme yok
2025.11.12 12:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 12:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
