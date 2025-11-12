- 成长
交易:
185
盈利交易:
123 (66.48%)
亏损交易:
62 (33.51%)
最好交易:
60.62 UST
最差交易:
-63.44 UST
毛利:
398.40 UST (32 702 pips)
毛利亏损:
-337.08 UST (25 941 pips)
最大连续赢利:
14 (11.55 UST)
最大连续盈利:
105.90 UST (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
67.84%
最大入金加载:
62.40%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
23 小时
采收率:
0.96
长期交易:
92 (49.73%)
短期交易:
93 (50.27%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.33 UST
平均利润:
3.24 UST
平均损失:
-5.44 UST
最大连续失误:
4 (-4.74 UST)
最大连续亏损:
-63.44 UST (1)
每月增长:
20.63%
算法交易:
30%
结余跌幅:
绝对:
38.48 UST
最大值:
63.92 UST (26.02%)
相对跌幅:
结余:
31.33% (63.87 UST)
净值:
27.59% (51.59 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|82
|EURCAD+
|82
|XAUUSD+
|11
|XAUEUR+
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD+
|20
|EURCAD+
|40
|XAUUSD+
|104
|XAUEUR+
|-103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD+
|2.1K
|EURCAD+
|4K
|XAUUSD+
|7.7K
|XAUEUR+
|-7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +60.62 UST
最差交易: -63 UST
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +11.55 UST
最大连续亏损: -4.74 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
35%
0
0
USD
USD
240
UST
UST
7
30%
185
66%
68%
1.18
0.33
UST
UST
31%
1:500