Всего трейдов:
185
Прибыльных трейдов:
123 (66.48%)
Убыточных трейдов:
62 (33.51%)
Лучший трейд:
60.62 UST
Худший трейд:
-63.44 UST
Общая прибыль:
398.40 UST (32 702 pips)
Общий убыток:
-337.08 UST (25 941 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (11.55 UST)
Макс. прибыль в серии:
105.90 UST (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
66.11%
Макс. загрузка депозита:
62.40%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
0.96
Длинных трейдов:
92 (49.73%)
Коротких трейдов:
93 (50.27%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
0.33 UST
Средняя прибыль:
3.24 UST
Средний убыток:
-5.44 UST
Макс. серия проигрышей:
4 (-4.74 UST)
Макс. убыток в серии:
-63.44 UST (1)
Прирост в месяц:
20.63%
Алготрейдинг:
30%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.48 UST
Максимальная:
63.92 UST (26.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.33% (63.87 UST)
По эквити:
27.59% (51.59 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|82
|EURCAD+
|82
|XAUUSD+
|11
|XAUEUR+
|10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCAD+
|20
|EURCAD+
|40
|XAUUSD+
|104
|XAUEUR+
|-103
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCAD+
|2.1K
|EURCAD+
|4K
|XAUUSD+
|7.7K
|XAUEUR+
|-7.1K
Лучший трейд: +60.62 UST
Худший трейд: -63 UST
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +11.55 UST
Макс. убыток в серии: -4.74 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
