Sergey Safonov

DDDqh

Sergey Safonov
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 35%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
185
Прибыльных трейдов:
123 (66.48%)
Убыточных трейдов:
62 (33.51%)
Лучший трейд:
60.62 UST
Худший трейд:
-63.44 UST
Общая прибыль:
398.40 UST (32 702 pips)
Общий убыток:
-337.08 UST (25 941 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (11.55 UST)
Макс. прибыль в серии:
105.90 UST (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
66.11%
Макс. загрузка депозита:
62.40%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
0.96
Длинных трейдов:
92 (49.73%)
Коротких трейдов:
93 (50.27%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
0.33 UST
Средняя прибыль:
3.24 UST
Средний убыток:
-5.44 UST
Макс. серия проигрышей:
4 (-4.74 UST)
Макс. убыток в серии:
-63.44 UST (1)
Прирост в месяц:
20.63%
Алготрейдинг:
30%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.48 UST
Максимальная:
63.92 UST (26.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.33% (63.87 UST)
По эквити:
27.59% (51.59 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCAD+ 82
EURCAD+ 82
XAUUSD+ 11
XAUEUR+ 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCAD+ 20
EURCAD+ 40
XAUUSD+ 104
XAUEUR+ -103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCAD+ 2.1K
EURCAD+ 4K
XAUUSD+ 7.7K
XAUEUR+ -7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.62 UST
Худший трейд: -63 UST
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +11.55 UST
Макс. убыток в серии: -4.74 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.14 13:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 17:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 12:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 12:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
