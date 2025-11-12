- 成長
トレード:
185
利益トレード:
123 (66.48%)
損失トレード:
62 (33.51%)
ベストトレード:
60.62 UST
最悪のトレード:
-63.44 UST
総利益:
398.40 UST (32 702 pips)
総損失:
-337.32 UST (25 941 pips)
最大連続の勝ち:
14 (11.55 UST)
最大連続利益:
105.90 UST (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
68.87%
最大入金額:
62.40%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
0.96
長いトレード:
92 (49.73%)
短いトレード:
93 (50.27%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
0.33 UST
平均利益:
3.24 UST
平均損失:
-5.44 UST
最大連続の負け:
4 (-4.74 UST)
最大連続損失:
-63.44 UST (1)
月間成長:
19.21%
アルゴリズム取引:
30%
残高によるドローダウン:
絶対:
38.48 UST
最大の:
63.92 UST (26.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.33% (63.87 UST)
エクイティによる:
27.59% (51.59 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|82
|EURCAD+
|82
|XAUUSD+
|11
|XAUEUR+
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD+
|20
|EURCAD+
|40
|XAUUSD+
|104
|XAUEUR+
|-103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD+
|2.1K
|EURCAD+
|4K
|XAUUSD+
|7.7K
|XAUEUR+
|-7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
