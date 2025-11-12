SegnaliSezioni
Sergey Safonov

DDDqh

Sergey Safonov
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
5 (71.42%)
Loss Trade:
2 (28.57%)
Best Trade:
5.45 UST
Worst Trade:
-5.37 UST
Profitto lordo:
11.38 UST (777 pips)
Perdita lorda:
-6.82 UST (557 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (4.02 UST)
Massimo profitto consecutivo:
5.45 UST (1)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.80%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.85
Long Trade:
4 (57.14%)
Short Trade:
3 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
0.65 UST
Profitto medio:
2.28 UST
Perdita media:
-3.41 UST
Massime perdite consecutive:
1 (-5.37 UST)
Massima perdita consecutiva:
-5.37 UST (1)
Crescita mensile:
2.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.89 UST
Massimale:
5.37 UST (2.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.94% (5.37 UST)
Per equità:
1.57% (2.87 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUEUR+ 3
XAUUSD+ 2
USDCAD+ 1
EURCAD+ 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUEUR+ 8
XAUUSD+ -5
USDCAD+ 1
EURCAD+ 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUEUR+ 613
XAUUSD+ -525
USDCAD+ 90
EURCAD+ 42
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.45 UST
Worst Trade: -5 UST
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.02 UST
Massima perdita consecutiva: -5.37 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Системная торговля основанная на логике движения цены и математики, торгую только руками.
 План 10 % в месяц.
Non ci sono recensioni
2025.11.12 12:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 12:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
