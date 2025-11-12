- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
5 (71.42%)
Loss Trade:
2 (28.57%)
Best Trade:
5.45 UST
Worst Trade:
-5.37 UST
Profitto lordo:
11.38 UST (777 pips)
Perdita lorda:
-6.82 UST (557 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (4.02 UST)
Massimo profitto consecutivo:
5.45 UST (1)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.80%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.85
Long Trade:
4 (57.14%)
Short Trade:
3 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
0.65 UST
Profitto medio:
2.28 UST
Perdita media:
-3.41 UST
Massime perdite consecutive:
1 (-5.37 UST)
Massima perdita consecutiva:
-5.37 UST (1)
Crescita mensile:
2.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.89 UST
Massimale:
5.37 UST (2.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.94% (5.37 UST)
Per equità:
1.57% (2.87 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUEUR+
|3
|XAUUSD+
|2
|USDCAD+
|1
|EURCAD+
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUEUR+
|8
|XAUUSD+
|-5
|USDCAD+
|1
|EURCAD+
|0
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUEUR+
|613
|XAUUSD+
|-525
|USDCAD+
|90
|EURCAD+
|42
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.45 UST
Worst Trade: -5 UST
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.02 UST
Massima perdita consecutiva: -5.37 UST
Системная торговля основанная на логике движения цены и математики, торгую только руками.
План 10 % в месяц.
План 10 % в месяц.
