- 자본
- 축소
트레이드:
187
이익 거래:
124 (66.31%)
손실 거래:
63 (33.69%)
최고의 거래:
60.62 UST
최악의 거래:
-63.44 UST
총 수익:
399.00 UST (32 750 pips)
총 손실:
-337.84 UST (25 952 pips)
연속 최대 이익:
14 (11.55 UST)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
72.48%
최대 입금량:
62.40%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
0.96
롱(주식매수):
93 (49.73%)
숏(주식차입매도):
94 (50.27%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
0.33 UST
평균 이익:
3.22 UST
평균 손실:
-5.36 UST
연속 최대 손실:
4 (-4.74 UST)
연속 최대 손실:
-63.44 UST (1)
월별 성장률:
16.15%
Algo 트레이딩:
30%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
38.48 UST
최대한의:
63.92 UST (26.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.33% (63.87 UST)
자본금별:
27.59% (51.59 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|83
|EURCAD+
|83
|XAUUSD+
|11
|XAUEUR+
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD+
|20
|EURCAD+
|40
|XAUUSD+
|104
|XAUEUR+
|-103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD+
|2.1K
|EURCAD+
|4K
|XAUUSD+
|7.7K
|XAUEUR+
|-7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
