- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
185
Negociações com lucro:
123 (66.48%)
Negociações com perda:
62 (33.51%)
Melhor negociação:
60.62 UST
Pior negociação:
-63.44 UST
Lucro bruto:
398.40 UST (32 702 pips)
Perda bruta:
-337.32 UST (25 941 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (11.55 UST)
Máximo lucro consecutivo:
105.90 UST (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
68.87%
Depósito máximo carregado:
62.40%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
0.96
Negociações longas:
92 (49.73%)
Negociações curtas:
93 (50.27%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
0.33 UST
Lucro médio:
3.24 UST
Perda média:
-5.44 UST
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-4.74 UST)
Máxima perda consecutiva:
-63.44 UST (1)
Crescimento mensal:
19.21%
Algotrading:
30%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.48 UST
Máximo:
63.92 UST (26.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.33% (63.87 UST)
Pelo Capital Líquido:
27.59% (51.59 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|82
|EURCAD+
|82
|XAUUSD+
|11
|XAUEUR+
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCAD+
|20
|EURCAD+
|40
|XAUUSD+
|104
|XAUEUR+
|-103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCAD+
|2.1K
|EURCAD+
|4K
|XAUUSD+
|7.7K
|XAUEUR+
|-7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +60.62 UST
Pior negociação: -63 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +11.55 UST
Máxima perda consecutiva: -4.74 UST
