SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / DDDqh
Sergey Safonov

DDDqh

Sergey Safonov
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 35%
Bybit-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
185
Negociações com lucro:
123 (66.48%)
Negociações com perda:
62 (33.51%)
Melhor negociação:
60.62 UST
Pior negociação:
-63.44 UST
Lucro bruto:
398.40 UST (32 702 pips)
Perda bruta:
-337.32 UST (25 941 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (11.55 UST)
Máximo lucro consecutivo:
105.90 UST (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
68.87%
Depósito máximo carregado:
62.40%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
0.96
Negociações longas:
92 (49.73%)
Negociações curtas:
93 (50.27%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
0.33 UST
Lucro médio:
3.24 UST
Perda média:
-5.44 UST
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-4.74 UST)
Máxima perda consecutiva:
-63.44 UST (1)
Crescimento mensal:
19.21%
Algotrading:
30%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.48 UST
Máximo:
63.92 UST (26.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.33% (63.87 UST)
Pelo Capital Líquido:
27.59% (51.59 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCAD+ 82
EURCAD+ 82
XAUUSD+ 11
XAUEUR+ 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCAD+ 20
EURCAD+ 40
XAUUSD+ 104
XAUEUR+ -103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCAD+ 2.1K
EURCAD+ 4K
XAUUSD+ 7.7K
XAUEUR+ -7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +60.62 UST
Pior negociação: -63 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +11.55 UST
Máxima perda consecutiva: -4.74 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.11.14 13:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 17:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 12:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.12 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 12:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DDDqh
30 USD por mês
35%
0
0
USD
239
UST
7
30%
185
66%
69%
1.18
0.33
UST
31%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.