- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
En iyi işlem:
2.03 USD
En kötü işlem:
-3.93 USD
Brüt kâr:
6.76 USD (4 464 pips)
Brüt zarar:
-5.03 USD (2 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (4.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.56 USD (7)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
3.99%
Maks. mevduat yükü:
11.65%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
0.40
Alış işlemleri:
8 (80.00%)
Satış işlemleri:
2 (20.00%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
0.75 USD
Ortalama zarar:
-5.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.93 USD (1)
Aylık büyüme:
1.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.47 USD
Maksimum:
4.32 USD (3.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.98% (4.20 USD)
Varlığa göre:
1.01% (1.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100+
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100+
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100+
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
En iyi işlem: +2.03 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Personal Watching.
USTEC combination of V2 + V4, system , one order per time with SL，no Martingle, no Grid.
It is just to try if it can make the curve more steady.
3% +2% risk.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
1%
0
0
USD
USD
139
USD
USD
1
100%
10
90%
4%
1.34
0.17
USD
USD
3%
1:500