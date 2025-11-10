- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
2.03 USD
Worst Trade:
-3.93 USD
Profitto lordo:
6.76 USD (4 464 pips)
Perdita lorda:
-5.03 USD (2 619 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (4.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.56 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
3.99%
Massimo carico di deposito:
11.65%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.40
Long Trade:
8 (80.00%)
Short Trade:
2 (20.00%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
0.75 USD
Perdita media:
-5.03 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.93 USD (1)
Crescita mensile:
1.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.47 USD
Massimale:
4.32 USD (3.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.98% (4.20 USD)
Per equità:
1.01% (1.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100+
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100+
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100+
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.03 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.56 USD
Massima perdita consecutiva: -3.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Personal Watching.
USTEC combination of V2 + V4, system , one order per time with SL，no Martingle, no Grid.
It is just to try if it can make the curve more steady.
3% +2% risk.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
1%
0
0
USD
USD
139
USD
USD
1
100%
10
90%
4%
1.34
0.17
USD
USD
3%
1:500