Segnali / MetaTrader 5 / USTEC V2V4 StarTrader 137 testing
Qi Kai Fan

USTEC V2V4 StarTrader 137 testing

Qi Kai Fan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 1%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
2.03 USD
Worst Trade:
-3.93 USD
Profitto lordo:
6.76 USD (4 464 pips)
Perdita lorda:
-5.03 USD (2 619 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (4.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.56 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
3.99%
Massimo carico di deposito:
11.65%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
0.40
Long Trade:
8 (80.00%)
Short Trade:
2 (20.00%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
0.75 USD
Perdita media:
-5.03 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.93 USD (1)
Crescita mensile:
1.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.47 USD
Massimale:
4.32 USD (3.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.98% (4.20 USD)
Per equità:
1.01% (1.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100+ 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100+ 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.03 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.56 USD
Massima perdita consecutiva: -3.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Personal Watching.

USTEC  combination of V2 + V4,  system , one order per time with SL，no Martingle, no Grid.

 It is just to try if it can make the curve more steady. 

3% +2% risk.


Non ci sono recensioni
2025.11.11 14:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 13:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 13:40
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 01:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 19:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 15:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 14:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 14:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
