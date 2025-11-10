SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / USTEC Gold StarTrader 137 testing
Qi Kai Fan

USTEC Gold StarTrader 137 testing

Qi Kai Fan
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 19%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
184
Negociações com lucro:
117 (63.58%)
Negociações com perda:
67 (36.41%)
Melhor negociação:
17.28 USD
Pior negociação:
-10.16 USD
Lucro bruto:
299.01 USD (114 380 pips)
Perda bruta:
-273.37 USD (119 750 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (24.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
37.10 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
7.93%
Depósito máximo carregado:
15.06%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
23 minutos
Fator de recuperação:
0.52
Negociações longas:
114 (61.96%)
Negociações curtas:
70 (38.04%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
0.14 USD
Lucro médio:
2.56 USD
Perda média:
-4.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-17.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.70 USD (5)
Crescimento mensal:
-8.62%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.58 USD
Máximo:
49.28 USD (25.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.77% (49.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.11% (12.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100+ 134
XAUUSD+ 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100+ -32
XAUUSD+ 57
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100+ -11K
XAUUSD+ 6.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.28 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +24.04 USD
Máxima perda consecutiva: -17.39 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Personal Watching.

Pairs: USTEC  / Gold .

one order per time with SL，no Martingale, no Grid.


It is just to try if it can make the curve more steady. 

Fixed 0.01 on Gold now.


Sem comentários
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 04:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 01:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 17:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 21:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 14:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 13:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 13:40
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 01:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 19:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 15:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 14:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
USTEC Gold StarTrader 137 testing
999 USD por mês
19%
0
0
USD
162
USD
7
99%
184
63%
8%
1.09
0.14
USD
26%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.