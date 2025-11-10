- 자본
- 축소
트레이드:
271
이익 거래:
166 (61.25%)
손실 거래:
105 (38.75%)
최고의 거래:
19.32 USD
최악의 거래:
-10.16 USD
총 수익:
414.97 USD (177 329 pips)
총 손실:
-395.33 USD (188 131 pips)
연속 최대 이익:
7 (24.04 USD)
연속 최대 이익:
37.10 USD (4)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
7.93%
최대 입금량:
15.06%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
47
평균 유지 시간:
23 분
회복 요인:
0.38
롱(주식매수):
156 (57.56%)
숏(주식차입매도):
115 (42.44%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
0.07 USD
평균 이익:
2.50 USD
평균 손실:
-3.77 USD
연속 최대 손실:
7 (-17.21 USD)
연속 최대 손실:
-27.70 USD (5)
월별 성장률:
10.14%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.58 USD
최대한의:
52.19 USD (25.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.77% (49.27 USD)
자본금별:
6.11% (12.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100+
|202
|XAUUSD+
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100+
|-52
|XAUUSD+
|72
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100+
|-18K
|XAUUSD+
|7.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +19.32 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +24.04 USD
연속 최대 손실: -17.21 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Personal Watching.
Pairs: USTEC / Gold .
one order per time with SL，no Martingale, no Grid.
It is just to try if it can make the curve more steady.
Fixed 0.01 on Gold now.
