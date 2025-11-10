SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / USTEC Gold StarTrader 137 testing
Qi Kai Fan

USTEC Gold StarTrader 137 testing

Qi Kai Fan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 33%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
197
Gewinntrades:
127 (64.46%)
Verlusttrades:
70 (35.53%)
Bester Trade:
19.32 USD
Schlechtester Trade:
-10.16 USD
Bruttoprofit:
324.01 USD (122 800 pips)
Bruttoverlust:
-278.97 USD (123 770 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (24.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
37.10 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
7.93%
Max deposit load:
15.06%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
23 Minuten
Erholungsfaktor:
0.91
Long-Positionen:
114 (57.87%)
Short-Positionen:
83 (42.13%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
0.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-17.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27.70 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-4.57%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.58 USD
Maximaler:
49.28 USD (25.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.77% (49.27 USD)
Kapital:
6.11% (12.28 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100+ 144
XAUUSD+ 53
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100+ -34
XAUUSD+ 79
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100+ -9.2K
XAUUSD+ 8.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.32 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.39 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Personal Watching.

Pairs: USTEC  / Gold .

one order per time with SL，no Martingale, no Grid.


It is just to try if it can make the curve more steady. 

Fixed 0.01 on Gold now.


Keine Bewertungen
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 04:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 01:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 17:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 21:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 14:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 13:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 13:40
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 01:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 19:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 15:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 14:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
