Всего трейдов:
175
Прибыльных трейдов:
114 (65.14%)
Убыточных трейдов:
61 (34.86%)
Лучший трейд:
17.28 USD
Худший трейд:
-10.16 USD
Общая прибыль:
296.05 USD (113 991 pips)
Общий убыток:
-255.29 USD (106 753 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (24.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.10 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
7.93%
Макс. загрузка депозита:
11.86%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
0.83
Длинных трейдов:
108 (61.71%)
Коротких трейдов:
67 (38.29%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
2.60 USD
Средний убыток:
-4.19 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-27.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.70 USD (5)
Прирост в месяц:
17.49%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.58 USD
Максимальная:
49.28 USD (25.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.77% (49.27 USD)
По эквити:
6.11% (12.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100+
|128
|XAUUSD+
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100+
|-21
|XAUUSD+
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100+
|706
|XAUUSD+
|6.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +17.28 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +24.04 USD
Макс. убыток в серии: -27.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Personal Watching.
Pairs: USTEC / Gold .
one order per time with SL，no Martingale, no Grid.
It is just to try if it can make the curve more steady.
Fixed 0.01 on Gold now.
Нет отзывов
999 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
178
USD
USD
7
99%
175
65%
8%
1.15
0.23
USD
USD
26%
1:500