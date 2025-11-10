СигналыРазделы
USTEC Gold StarTrader 137 testing
Qi Kai Fan

USTEC Gold StarTrader 137 testing

Qi Kai Fan
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 30%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
175
Прибыльных трейдов:
114 (65.14%)
Убыточных трейдов:
61 (34.86%)
Лучший трейд:
17.28 USD
Худший трейд:
-10.16 USD
Общая прибыль:
296.05 USD (113 991 pips)
Общий убыток:
-255.29 USD (106 753 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (24.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.10 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
7.93%
Макс. загрузка депозита:
11.86%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
0.83
Длинных трейдов:
108 (61.71%)
Коротких трейдов:
67 (38.29%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
2.60 USD
Средний убыток:
-4.19 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-27.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.70 USD (5)
Прирост в месяц:
17.49%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.58 USD
Максимальная:
49.28 USD (25.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.77% (49.27 USD)
По эквити:
6.11% (12.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100+ 128
XAUUSD+ 47
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100+ -21
XAUUSD+ 62
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100+ 706
XAUUSD+ 6.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.28 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +24.04 USD
Макс. убыток в серии: -27.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Personal Watching.

Pairs: USTEC  / Gold .

one order per time with SL，no Martingale, no Grid.


It is just to try if it can make the curve more steady. 

Fixed 0.01 on Gold now.


Нет отзывов
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 04:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 01:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 17:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 21:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 14:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 13:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 13:40
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 01:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 19:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 15:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.10 14:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 14:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.